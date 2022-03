Mesajul emoționant primit de Adda de la mama ei după ce artista a anunțat public că este bolnavă

Adda a făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre problemele de sănătate cu care se confruntă, după ce a aflat care este afecțiunea de care suferă. În urmă cu câteva săptămâni, artista povestea că inițial i s-a pus un diagnostic greșit, dar după mai multe investigații, a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella și a anunțat atunci va urma o perioadă un tratament agresiv.

Cântăreața a declarat atunci că se va retrage pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, însă le-a promis fanilor că va păstra legătura cu ei prin intermediul rețelelor de socializare și le va povesti cum evoluează boala ei pe măsură ce a început tratamentul. Ea le-a povestit fanilor care este acum starea ei de sănătate și cum evoluează boala pe care artista a botezat-o Gogutz.

„O lună și ceva de când îmi asortez pijamalele cu șosetele. Am trecut prin toate stările. Mental vorbind. Fizic, emoțional. Iau 26 de pastile pe zi și a început să devină o normalitate și nu o corvoadă. Urmează încă 4 luni de înghițit pastile și apoi 18 luni de injecții. 80 la număr. Mă simt puternică. Mă simt mai bine. În curând o să revin. Cu totul. Cu cea mai bună versiune a mea. Când am fost să cânt la #weareone, m-am simțit ca un copil care a primit o jucarie nouă. Am fost cea mai fericită. Cred că s-a și văzut. Refuz să mă gândesc la Gogutz. Refuz să mă simt cuvântul ăla care începe cu b și se termină cu olnavă. Sunt vie! Și atâta timp cât am darul ăsta, o să trăiesc! Cu totul! Cu toate!”, a scris artista pe contul ei de Instagram.