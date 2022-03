Adda, noi declarații cutremurătoare despre problemele ei de sănătate: "Am stat 3 zile conectată la un aparat..."

Adda a făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre problemele de sănătate cu care se confruntă, după ce a aflat care este afecțiunea de care suferă. În urmă cu câteva săptămâni, artista povestea că inițial i s-a pus un diagnostic greșit, dar după mai multe investigații, a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella și a anunțat atunci va urma o perioadă un tratament agresiv.

Cântăreața a declarat atunci că se va retrage pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, însă le-a promis fanilor că va păstra legătura cu ei prin intermediul rețelelor de socializare și le va povesti cum evoluează boala ei pe măsură ce a început tratamentul. Ea le-a povestit fanilor care este acum starea ei de sănătate și cum evoluează boala.

„Iau antihistaminic la peste 80 de ore. Iar „reacțiile alergice” nu mai sunt atât de violente, pentru că nu mă mai tratez pentru intoleranță la histamina/ alergii/ dermografism. Sunt mai bine. Nu mai văd în ceață. Nu mai scap obiecte din mână. Sunt mai coerentă. Am momente, încă, în care uit cuvintele în mijlocul propoziției, sau uit ce vreau să fac, dar am răbdare. O să dureze. Mă ajută mult scrisul și cititul, și-a început Adda mesajul.

„Respect cu sfințenie protocolul din plante și regimul alimentar. Am făcut și un tratament cu vibrație hertz, care omoară prin curent, tot ce e viu. Am stat 3 zile conectată la un aparat și abia aștept reevaluarea. Să vedem dacă mâncăm colivă pentru familia intrusului. O să revin cu detalii. Urmează să renunț și la ouă ca să accelerez detox-ul. Paraliziile sunt mai rare, la fel și spasmele musculare, dar durerile de oase încă mă bântuie. Înca amorțesc și mă umflu, dar mai light. Important e că nu mă mai panichez. „Angioedemul”, mă rog, spirocheta lui îmi provoacă încă spasm în gât, dar mai rar și trec în câteva minute- singure, după ce îl înjur de mă-sa! Am observat că, atunci când am acele pulsee de rău, îmi cere corpul dulce. De fapt, îmi cer Gogu și verișorii lui, să le dau ceva care să-i țină în viață. Dar eu le dau cu câteva pahare de apă. Beau peste 3 litri de lichide pe zi.