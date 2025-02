Cum să îți schimbi regimul alimentar în doar 6 pași!

Dacă îți dorești cu adevărat o schimbare, noi îți propunem câteva sfaturi pe care ai putea să le urmezi. Nu uita însă, că nu este suficient să realizezi aceste idei o singură dată pentru a te declara mulțumită. Schimbările aduse dietei produc rezultate după o perioadă mai lungă. Așadar, te sfătuim să urmezi cele 6 sfaturi oferite de noi:

1. Bea mai multă apă!

Hidratarea aduce numeroase beneficii întregului organism, asigurându-ți o piele luminoasă și sănătoasă, cât și un sistem digestiv ce funcționează la capacitate maximă. În plus, apa este unul dintre ingredientele de care nu te poți lipsi, dacă încerci să dai jos kilogramele în plus. Specialiștii ne recomandă să consumăm cel puțin 2 litri de apă pe zi, pentru a ne menține sănătoși!

2. Mănâncă mai multă ciocolată!

Deși ar putea să-ți pară bizar, noi te îndemnăm să consumi mai multă ciocolată. Aceasta conține o cantitate importantă de antioxidanți, element vital în lupta cu semnele trecerii timpului de pe corpul nostru. Cea mai potrivită ciocolată este cea neagră, cu un procent ridicat de cacao, fără lapte sau alte ingrediente. În fond, fiecare dintre noi merită momente de răsfăț!

3. Bea mai mult vin!

Recunoaștem, și acest sfat este mai puțin obișnuit, însă beneficiile vinului te vor convinge să îți completezi cina cu un pahar de vin roșu. Asemenea ciocolatei, vinul roșu este și el un purtător de antioxidanți. În plus, această băutură ne menține inimile sănătoase și evită acumularea kilogramelor în plus. Unele cercetări recente au demonstrat că vinul roșu are o influență benefică asupra danturii și ne diminuează șansele de a ne îmbolnăvi de demență sau Alzheimer.

4. Învață mai multe despre gătit!

Se zice că mâncarea gătită în casă este cea mai bună și cea mai sănătoasă! Așadar, noi îți propunem să afli mai multe despre gătit, chiar dacă tu te consideri un adevărat dezastru în bucătărie. Înscrie-te la un curs de cooking, nu doar vei căpăta noi cunoștințe, te vei distra și vei cunoaște persoane noi! De asemenea, ai putea renunța la unul dintre serialele tale, pentru a urmări la televizor un show de gătit. Nu știi niciodată ce trucuri noi ai putea învăța!

5. Încearcă un fel de mâncare cu totul deosebit!

Chiar dacă nu te-ai putea numi o adevărată aventurieră, uneori merită să încerci ceva cu totul și cu totul deosebit și dacă tot vorbim despre mâncare și regim alimentar, de ce să nu încerci un preparat cu totul nou și deosebit? Bucătăriile acestei lumi, de la cea asiatică, până la cea sud-americană au o vastă alegere de mâncăruri mai puțin obișnuite nouă și ai avea ocazia de a-ți lărgi orizonturile gurmande!

6. Organizează o cină pentru prieteni!

Dacă nu ai jucat rolul gazdei până acum, poate că a venit momentul să încerci! Invită-ți prietenii la o cină la tine acasă și gătește tu toate felurile servite! Nu doar că vei avea șansa de a-ți demonstra calitățile de bucătar, sau cel puțin de a le îmbunătăți, ci și veți avea o altă seară plină de amuzament de care să vă amintiți!

Foto: Arhiva ELLE

