Adda, noi dezvăluiri cutremurătoare despre problemele ei de sănătate: „Mi se zbat mușchii și mi-e rău..”

Adda a făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre problemele de sănătate cu care se confruntă, după ce a aflat care este afecțiunea de care suferă. În urmă cu o săptămână, artista povestea că inițial i s-a pus un diagnostic greșit, dar după mai multe investigații, a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella și a anunțat atunci va urma o perioadă un tratament agresiv.

Cântăreața a declarat atunci că se va retrage pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, însă le-a promis fanilor că va păstra legătura cu ei prin intermediul rețelelor de socializare și le va povesti cum evoluează boala ei pe măsură ce a început tratamentul.

„Mă simt binecuvântată că am aflat. Mă simt iubită așa cum nu s-a mai întâmplat până acum. Și pentru asta vă mulțumesc! Că sunteți aici! Sunt ok. Am avut zile mai bune. (…) E semn bun. Nu-i place lui Gogutz că beau peste 3 l de lichide pe zi. Nu-i place nici ce mănânc. Nici ce suplimente iau. Așa că moare ușor. Când încep medicamentele o să plângă după mă-sa, promit!”, a mai explicat Adda pe Instagram, precizând că a ales să îi pună afecțiunii sale numele Gogutz.