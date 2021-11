Romanița Iovan, despre moartea fostului ei soț, Adrian Iovan: „Am fost cea mai puternică femeie din lume”

Romanița Iovan a divorțat în 2008, după cinci ani de căsnicie, de pilotul Adrian Iovan. Acesta a decedat în 2014 în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. Din căsnicia cu regretatul pilot, creatoarea de modă are un fiu, pe nume Albert, în vârstă de 15 ani. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan.

Romanița Iovan a vorbit în emisiunea „La Măruță” despre momentele dificile pe care le-a întâmpinat până acum. Creatoarea de modă a mărturisit că înainte de a rămâne însărcinată cu băiatul ei, Albert, a pierdut o sarcină. „Eu am pierdut o sarcină. Albert știe povestea, fiind mare. Este o experiență prin care au trecut părinții lui, eu împreună cu Adrian, și nu aveam cum să nu îi povestesc, că e mai bine să știe de la mine cum s-a întâmplat. Dacă nu se întâmpla, Albert nu se năștea. Descoperim că sunt însărcinată chiar la începutul lui octombrie și s-a întâmplat chiar pe 5 octombrie. Foarte repede. Am rămas însărcinată după aceea cu Albert în ianuarie. Tot în octombrie am născut. Divinitatea mi-a dat o bucurie peste aproape exact un an.”

Creatoarea de modă a povestit că ea și Adrian Iovan au rămas în relații apropiate după ce au divorțat. „Eu n-am vrut copii. Mi-am dorit să fac carieră de micuță, de la 26 de ani. Mi-am dorit copil atunci când l-am cunoscut pe Adrian (…) Doi oameni care se iubesc pot să ajungă la divorț pentru că drumurile lor se despart, dar asta nu înseamnă că nu continuă în aceeași direcție să-și educe copilul. Noi chiar am rămas foarte buni prieteni. Mă bucur că Adrian a fost lângă Albert exact ăia 7 ani, care au contat pentru educația lui.”

În aceeași emisiune, Romanița Iovan a vorbit și despre moartea lui Adrian Iovan. Creatoarea a povestit că la vremea respectivă fiul ei avea 7 ani și că a încercat să îi explice pe înțelesul lui ce s-a întâmplat. „A fost foarte complicat pentru mine. Am fost, cumva, indusă în eroare. Cu o seară înainte, ni s-a transmis că totul e ok, că au fost găsiți, că toată lumea este în viață, că nimeni nu a avut nimic. Albert s-a culcat cu gândul că tatăl lui e ok, că e bine. I-am explicat cât am putut, pe înțelegerea lui, având în vedere că avea 7 ani. Am fost cea mai puternică femeie din lume, așa m-am considerat. Mi-am găsit o forță pe care nu credeam că o am. Când i-am spus că a murit ca un erou, că are un tată erou, am observat că Albert avea în el o forță mai mare decât a mea.

La câteva săptămâni sau luni, nu mai știu, oricum, Albert avea tot 7 ani, a venit un telefon de la unul dintre medicii care erau în avion. Din păcate, chiar dacă îi era prieten, n-a putut să facă mai nimic. Colegiul Medicilor voia să-i ofere lui Albert o diplomă pentru tatăl lui. (…) Albert, la 7 ani, a zis: „Mama, nu-mi trebuie nicio diplomă.” El nu avea lacrimi în ochi. A spus că nu înțelege cum „dintr-un avion plin de medici, nu a fost niciunul în stare să-l ajute pe tata.” Punct. 7 ani. Esența, tristețea și haosul, în mintea unui copil de 7 ani. Lucrurile sunt dureroase când știi că Adrian a murit cu zile, a murit că a înghețat, hipotermie, asta scrie pe certificatul de deces.”

Romanița Iovan și-a mai dorit un copil, însă a pierdut o altă sarcină. „Mi-am dorit, pentru că se și întâmplase, la un moment dat. Din păcate, am pierdut sarcina. Ar fi trebuit să fie fetiță, ziceam noi. N-a turmentat cu nimic relația noastră. Lucrurile au mers firesc, suntem doi oameni maturi.”

Creatoarea de modă consideră că atât momentele fericite, cât și dezamăgirile o definesc. „Dacă ar fi să trag o linie, în momentul de față, la 57 de ani, aș zice că viața mea, per total, a fost viața unui om normal, care s-a bucurat, care a plâns, care a râs, care a mers înainte, care a stat pe loc, care a iubit, care a avut dezamăgiri. Practic, tot cumulul ăsta de emoții mă definește și eu mă bucur pentru mine”, a declarat Romanița Iovan în emisiunea „La Măruță.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro