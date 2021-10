Romanița Iovan și fiul ei, născuți în aceeași zi la 42 de ani distanță, s-au sărbătorit împreună

Romanița Iovan și fiul ei, Albert, din căsnicia cu pilotul Adrian Iovan, și-au sărbătorit ziua de naștere pe 3 octombrie, atunci când Romanița a împlinit 57 de ani, iar fiul ei – 15. Cei doi au avut parte de o aniversare simpatică, pe circuit, dat fiind că Albert participă la raliuri și își dorește într-o bună zi să fie un pilot profesionist.

Detalii despre aniversarea dublă pe care au celebrat-o Romanița Iovan și fiul ei au venit chiar de la fostul model, care a dat declarații pentru emisiunea Teo Show, găzduită de postul de televiziune Kanal D. „A fost o aniversare specială, pe circuit. El a avut etapă ieri, la Șura Mare. Ce să zic… Albert e din ce în ce mai bun, un copil deosebit. Ca să nu mai zic că e primul în mașina pe care o conduce, a noastră, e românească, și se pune în fața multor branduri din astea, nu de la noi din țară.”

Romanița Iovan și Albert au o relație specială, iar vedeta îl susține în tot ceea ce face, deși a mărturisit că trăiește cu emoții fiecare cursă la care participă acesta. „Eu de fiecare dată am emoții și multe mame mă întreabă cum de am curaj. Este extraordinar să vezi cum se bucură și cum îi crește inima când are rezultate foarte bune. Și mai mult decât atât, eu nu aveam cum să îl opresc. Este clar că e în ADN-ul lui această dorință de adrenalină. Nu vreau să îl opresc în sportul ăsta cu auto. Îmi doresc să își îndeplinească visurile”

Urările și surprizele din partea prietenilor apropiați pentru Romanița Iovan și fiul ei le-au făcut acestora ziua cu adevărat specială. „Albert a fost cel care mi-a zis La mulți ani, dar și Iulian. Cea mai mare surpriză a fost însă pentru Albert, că prietena noastră Anca, care locuiește în Sibiu, i-a făcut un tort exact cu un podium cu mașina lui în miniatură. A fost foarte bucuros și surprins (…) Cea mai mare bucurie a mea este să îi văd pe cei din jurul meu că sunt și el la rândul lor fericiți”, a declarat în cele din urmă vedeta.

