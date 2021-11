Andreea Marin vorbește despre divorțul de primul ei soț: „M-am simțit singură”

Andreea Marin s-a căsătorit pentru prima dată atunci când avea 19 ani și era în primul an de facultate. Prezentatoarea TV a povestit recent care este motivul pentru care ea și primul ei soț, Cristian Gheorghiță, au decis să divorțeze.

Invitată în emisiunea „În Oglindă” realizată de Mihai Ghiță, Andreea Marin a mărturisit că atât distanța, cât și alegerile din viețile lor profesionale au intervenit în căsnicia lor și că au luat decizia de a divorța, chiar dacă încă mai aveau sentimente unul pentru celălalt. „A fost o mare dragoste pentru un om frumos și bun. Faptul că la 7 ani după aceea noi ne-am despărțit a ținut de evoluția diferită a fiecăruia. El a plecat peste Ocean, la un curs care a durat 7-8 luni în Europa și 7-8 luni un master în Statele Unite. Această despărțire a noastră a venit într-un moment în care eu eram prea fragedă, nu eram destul de matură și în același moment am început munca nebună la „Surprize”, am simțit o singurătate. M-am simțit singură. N-am făcut față acestei distanțe. De iubit ne iubeam în continuare, dar aveam nevoie de omul acela lângă mine. El n-a făcut nimic rău, dar a avut niște studii, un master de urmat, cu care am fost amândoi de acord și, practic, n-am făcut față. Aveam drumul meu.”

Prezentatoarea TV a recunoscut faptul că mereu a vrut să își întemeieze o familie și chiar dacă a avut parte și de momente grele în viața amoroasă, nu are regrete. „Mereu am fost în căutarea acestei călduri pe care am cunoscut-o până la 9 ani în familia mea de acasă. Acela era idealul meu și mereu am fost în căutarea acestui ideal. Am dat și greș, n-am ales bine sau nu a existat potrivire, după caz. Asta este. E foarte simplu să stai pe margine și să judeci ce se întâmplă în viața unui om, dar numai el știe care i-au fost sentimentele, ce a trăit, ce suferințe duce în suflet. Lucrurile astea nu sunt de judecat. Eu nu am regrete. Consider că fiecare dintre experiențele trăite a avut sensul ei, chiar dacă nu s-a încheiat în mod apoteotic, așa cum ne dorim cu toții”, a adăugat Andreea Marin în emisiunea „În Oglindă.”

În 2006, Andreea Marin s-a căsătorit cu Ștefan Bănică, iar 7 ani mai târziu au anunțat separarea. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Violeta. Prezentatoarea TV a mai fost căsătorită și cu fizioterapeutul Tuncay Öztürk, de care a divorțat în 2017.

Andreea Marin trăiește în prezent o poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu. El este fostul consul al României în Libia, angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Cei doi formează un cuplu de aproximativ 5 ani.

