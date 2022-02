Cristina Cioran, dezvăluiri despre începutul relației cu logodnicul ei: „M-a cucerit cu cinismul lui, cu umorul și cu nonșalanța”

Cristina Cioran trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alexandru Dobrescu, chiar dacă între ei există o diferență de vârstă de șapte ani, actrița având 44 de ani în timp ce logodnicul ei are 37 de ani.

Cristina Cioran a devenit pentru prima dată mamă anul trecut. Vedeta în vârstă de 44 de ani a născut o fetiță pe data de 18 iulie. Micuța s-a născut prematur, la doar 29 de săptămâni, la Spitalul Municipal din București, deși nașterea ar fi trebuit să aibă loc într-o clinică privată, motiv de panică pentru mama ei, care a mărturisit că este de părere că travaliul i-a fost declanșat de o toxiinfecție alimentară.

Invitată recent în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, Cristina Cioran a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut în ultima perioadă și problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei.

„Se merge la spital cu copilul atât de mic atunci când face febra, când respiră greu, tușește. Nu se stă acasă, sunt chestii periculoase. Eu m-am dus imediat când am văzut că Ema respiră greu. Îi mulțumesc celui care a inventat acea batistă a bebelușului și aparatul de aerosoli.”

Vedeta a adăugat că și partenerul ei, Alexandru Dobrescu, a fost îngrijorat în momentele în care fiica lui a avut probleme de sănătate. De asemenea, Cristina Cioran a făcut și primele declarații despre dorința de a deveni din nou mamă. Vedeta a declarat că ea și partenerul ei se gândesc la al doilea copil.

„Ne mai dorim un copil. Am vorbit despre asta. Ne-am tot gândit. Nu mă sperie deloc ideea. Acum vom vedea ce ne oferă viitorul” , a declarat Cristina Cioran în emisiunea „Vorbește Lumea.”

Într-un interviu recent acordat publicației VIVA!, Cristina Cioran a vorbit despre începutul relației cu Alexandru Dobrescu, dar și despre diferența de vârstă dintre ei.

„Eram foarte tristă și foarte nefericită când l-am cunoscut pe Alex, eram într-o perioadă destul de ciudată. Ieșeam dintr-o relație toxică, nu mă interesa nimic. Ne-am cunoscut la o petrecere, total întâmplător, total pe nepregătitelea. Când ne-am cunoscut, a fost pe cât de neașteptat, pe atât de rapid totul, parcă nu am vrut să pierdem nicio secundă. Poate că acela a fost un moment în care am realizat cât timp pierdem aiurea, fără sens… Ne-am lipit. (râde) M-am surprins pe mine, am realizat câtă nevoie aveam de cineva inteligent, curajos, cu umor și brațe puternice”, a povestit Cristina Cioran pentru sursa citată.