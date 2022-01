Giulia Anghelescu are răspunsul perfect pentru cei care o acuză că nu este o mamă bună: „O asemenea mentalitate…”

Giulia Anghelescu este una dintre vedetele din România care petrece mult timp pe rețelele de socializare, având o strânsă relație cu fanii. Artista le povestește despre cele mai importante momente din viața ei, atât cea profesională, cât și cea personală.

Relația apropiată dintre Giulia și fani nu se rezumă însă numai la complimente, așa cum chiar vedeta a dezvăluit pe contul ei de Instagram. Giulia, mamă a doi copii, a fost foarte revoltată de jignirile pe care i le-a adus una dintre persoanele cu care comunică pe rețelele de socializare, așa că a decis să răspundă public.

Artista în vârstă de 37 de ani formează un cuplu cu Vlad Huidu. Cei doi s-au căsătorit în 2012, iar în aceeași zi a avut loc și botezul fetiței lor, Antonia. Ei mai au împreună și un băiețel, pe nume Eduard Mikael. Cei patru își petrec această perioadă în carantină, după ce au fost diagnosticați cu COVID-19.

Vedeta a povestit prin intermediul unei postări pe contul ei de Instagram că acest diagnostic a dat peste cap planurile de vacanță ale sale și că, în loc de mult așteptata vacanță în Austria, va trebui să își petreacă următoarea perioadă în casă.

„Va salut din vacantaaaaaa!

Echipata sunt, jagertee am in cana si totusi lipseste ceva!

Nu e chiar vacanta care trebuia sa inceapa astazi in Austria dar atata timp cat ne simtim bine e ok si varianta asta! 😁😁😁

P.S. Sper sa nu ne certam prea tare in urmatoarele 14 zile in casa! 😂😂😂

Va pupam! Stay safe!”