Nicole Cherry a publicat imagini adorabile cu fiica ei, Anastasia

Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 22 de ani. Cântăreața a adus-o pe lume pe fiica ei, Anastasia, pe 27 noiembrie 2021.

În ciuda faptului că Nicole Cherry spunea înainte să nască faptul că nu intenționează să își arate prea mult fetița pe rețelele de socializare, artista a reușit să își surprindă fanii pentru că a împărtășit cu aceștia mai multe imagini adorabile cu fiica ei.

De asemenea, Nicole Cherry și partenerul ei, Florin Popa, au realizat și o ședință foto cu Anastasia, ocazie cu care artista a dezvăluit primele imagini cu chipul fetiței lor. „Ea este minunea mea, Anastasia”, a scris Nicole Cherry pe Instagram.

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, Nicole Cherry a dezvăluit faptul că a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară.

„Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry.