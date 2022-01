Cu ce problemă se confruntă Andreea Ibacka la început de an: „Doar 3 ore de somn pe noapte”

Andreea Ibacka este una dintre cele mai îndrăgite vedete din peisajul autohton, iar la 36 de ani se poate lăuda cu o carieră de succes și o familie frumoasă și fericită.

Soția lui Cabral are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare și mereu a vorbit deschis atât despre momentele frumoase din viața ei, cât și despre cele mai dificile.

Recent, tânăra actriță le-a dezvăluit fanilor câteva detalii despre cum a petrecut Revelionul, vorbind și despre partea mai puțin ușoară a vieții de proaspătă mămică.

„ 2022 a început cu un superb foc de tabără, cu fii-mea cântând cu patos ba „mulți ani trăiască”, ba „ani de liceu” 🤣🤪 (la 3 ani, revin cu proba video), cu doar 3 ore de somn pe noapte (clasic) și multe zâmbete alături de pitici. Sper că și voi ați petrecut frumos, că îi aveți pe cei dragi aproape și că mini vacanța aceasta v-a mers la suflet. Să avem un an nou magic, mai bun ca toți de până acum!” ✨

Pentru a începe anul într-un ton și mai pozitiv, Andreea a postat și câteva imagini adorabile cu fiica ei, Namiko.

„La început de an și început de săptămână, vă prezint sursa mea inepuizabilă de energie, @namikoibacka. Brațele cele mai lipicioase, pupicii cei mai dulci (de miere, cum zice ea), glasul cel mai melodios… Nami, short for MY SUPER POWER!”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.