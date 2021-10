Vedetele care se înțeleg excelent cu noii parteneri ai foștilor iubiți

A devenit la ordinea zilei să vedem celebrități care au parte de despărțiri scandaloase, iar în cazul lor nici nu se vorbi de menținerea unei relații de prietenie. Însă, mai sunt și acele vedete care au trecut peste, și-au văzut mai departe de viață și au reușit să se împrietenească cu noii parteneri ai foștilor iubiți.

Miranda Kerr și Katy Perry

Miranda Kerr și Orlando Bloom au fost într-o relație din 2007 până în 2013 și au împreună un fiu, pe nume Flynn. Modelul s-a căsătorit cu Evan Spiegel, fondatorul Snapchat, iar actorul formează un cuplu cu artista Katy Perry, alături de care are și o fiică, Daisy. Miranda Kerr și-a declarat cu mai multe ocazii în trecut afecțiunea pentru fostul ei soț și pentru noua lui parteneră. „O ador pe Katy și mă bucur că Orlando a găsit pe cineva care-i bucură inima pentru că, la urma urmei, cel mai important e ca Flynn să aibă niște părinți fericiți.”

Lenny Kravitz și Jason Momoa

Lenny Kravitz și Lisa Bonet s-au căsătorit în 1987 și s-au despărțit în 1993. Au o fiică, pe Zoë Kravitz. În prezent, Lisa Bonet formează un cuplu cu Jason Momoa, actorul din Aquaman, cu care s-a căsătorit în 2017. Lenny Kravitz și Jason Momoa se înțeleg foarte bine și chiar se sprijină reciproc în carieră. „L-am cunoscut pe Jason când au început să fie împreună și îl iubesc, el îmi iubește copilul și eu îi iubesc copiii, suntem o mare familie”, spunea Kravitz pentru People în februarie 2019.

Demi Moore și Emma Heming

Demi Moore și Bruce Willis s-au căsătorit în 1987, s-au despărțit în 2000 și au împreună trei fete, Rumer, Scout și Tallulah. Amândoi și-au refăcut viețile după despărțire. Actorul s-a căsătorit cu Emma Heming în 2009 și au împreună două fiice, Mabel Ray și Evelyn Penn. În martie 2019, Bruce Willis și Emma Heming și-au reînnoit jurămintele, iar la eveniment a fost prezentă și Demi Moore. În plus, Emma a susținut-o pe Demi atunci când și-a lansat biografia, Inside Out, în septembrie 2019. Într-o postare din martie 2021, dedicată femeilor care o inspiră, Demi Moore a menționat-o și pe Emma Heming.

Gwyneth Paltrow și Dakota Johnson

Gwyneth Paltrow s-a căsătorit în decembrie 2003 cu artistul Chris Martin. S-au despărțit în 2014, iar divorțul a fost finalizat în 2016. Îi au împreună pe Apple și Moses. Vedeta e căsătorită cu Brad Falchuck, co-producător al unor proiecte TV de succes, cum ar fi Glee sau American Horror Story, iar cântărețul de la Coldplay formează un cuplu cu actrița Dakota Johnson. Gwyneth Paltrow și Dakota Johnson sunt apropiate și au fost văzute cu mai multe ocazii petrecând timpul împreună.

Nina Dobrev și Nikki Reed

Povestea de dragoste dintre Nina Dobrev și Ian Somerhalder a început pe platourile de filmare de la The Vampire Diaries. Cei doi au format un cuplu atât pe micile ecrane, cât și în viața reală. S-au despărțit în 2013, iar în 2015 actorul s-a căsătorit cu Nikki Reed. În 2019, în cadrul Watch What Happens Live, Nina Dobrev a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu Nikki Reed. „Nu cred că este deloc ciudat. De ce nu putem fi cu toții prieteni? Cred că au un copil frumos, sunt fericiți și eu la fel. Ce e rău în asta? Nu văd nicio problemă.”

Taylor Swift și Sophie Turner

Taylor Swift și Joe Jonas au fost într-o relație timp de câteva luni în 2008. Cântărețul a început să se întâlnească cu Sophie Turner în 2016, iar în 2019 s-au căsătorit. Cele două au apărut în cadrul The Graham Norton Show, alături de Michael Fassbender, Jessica Chastain și James McAvoy, semn că au reușit să treacă peste toate neînțelegerile. Sophie Turner chiar a lăudat piesa Mr. Perfectly Fine, lansată de Taylor Swift, despre care se presupune că ar fi despre Joe Jonas.

Sheree Zampino și Jada Pinkett Smith

Sheree Zampino și Will Smith au fost căsătoriți din 1992 până în 1995 și au împreună un fiu, pe nume Trey. S-au despărțit, iar Smith și-a refăcut viața alături de Jada Pinkett, cu care s-a căsătorit în 1997. Sheree Zampino a fost prima invitată la talk show-ul Red Table Talk, găzduit de Jada Pinkett Smith.

Anna Faris și Katherine Schwarzenegger

Anna Faris și Chris Pratt au format un cuplu din 2009 până în 2017. După despărțirea lor, actorul a început o relație cu Katherine Schwarzenegger, iar în iunie 2019 s-au căsătorit. Katherine a lăudat podcast-ul realizat de Anna și a admirat-o pentru munca depusă. „Anna are un podcast incredibil de reușit. Admir toată munca pe care a făcut-o și cu siguranță este o expertă în asta”, spunea Katherine Schwarzenegger pentru UsWeekly în 2019.

Drew Barrymore și Alexandra Michler

Alexandra Michler s-a căsătorit cu Will Kopelman în septembrie 2021, la cinci ani după ce acesta și Drew Barrymore s-au despărțit. În cadrul podcast-ului lui Dax Shephard, Barrymore a mărturisit că o apreciază pe noua parteneră a fostului ei soț. „Simt că sunt norocoasă că există acest nou suflet frumos care a intrat în viața noastră.”

Jennifer Lopez și Jennifer Garner

Jennifer Garner a divorțat de Ben Affleck, cu care are trei copii, Violet, Samuel și Seraphina, în 2018. După ce actorul și Jennifer Lopez și-au reluat relația, s-a aflat și ce părere are Garner despre acest lucru. „Copiii ei o iubesc pe J.Lo și J.Lo îi iubește pe ei. Totul este pe pozitiv. Când Ben este fericit și copiii sunt fericiți, Jen [Garner] simte că nu are motive de supărare. Jen mai spune că Ben arată mai bine ca niciodată. Ea și Ben se înțeleg atât de bine în calitate de părinți și totul e bine”, a povestit o sursă Entertainment Tonight.

