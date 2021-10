Dakota Johnson, apariție rară alături de Chris Martin

Dakota Johnson și Chris Martin formează un cuplu discret și sunt puține ocaziile în care îi vedem împreună. Recent, cei doi au fost prezenți la premiera filmului The Lost Daughter, care a avut loc în Londra și în care Dakota Johnson joacă alături de Olivia Colman.

Dakota Johnson și Chris Martin au fost surprinși de către paparazzi în timp ce părăseau evenimentul de la Royal Festival Hall și se îndreptau către hotelul Claridge.

Ținuta purtată de către Dakota Johnson a atras toate privirile. Actrița a avut o rochie strălucitoare cu umeri structurați Gucci, accesorizată cu o pereche de sandale simple și un sacou negru, în timp ce artistul a optat pentru o cămașă albă, o cravată neagră, pantaloni într-o nuanță similară, pantofi sport și o șapcă casual.

Apariția celor doi vine la scurtă vreme după gestul romantic pe care solistul trupei Coldplay l-a făcut în public pentru partenera lui. Chris Martin a cântat împreună cu formația sa la Shepherd’s Bush Empire în Londra cu ocazia celebrării noului lor album, Music Of The Spheres. Cântărețul i-a dedicat actriței piesa My Universe în colaborare cu BTS. Dakota se afla și ea la eveniment, iar Chris s-a uitat spre ea atunci când i-a făcut această superbă declarație de dragoste. „Piesa asta este despre universul meu. Iar ea este aici!”, a spus Chris Martin.

omg chris martin dedicated My Universe to dakota johnson and she cried 🥺 the way he pointed at her while singing you, youre my universe and i just want to put you first'

pic.twitter.com/US85Xrs4jG

— jimtober (@hrIykoo) October 13, 2021