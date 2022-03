Stepan, motanul influencer din Ucraina, a revenit pe rețelele de socializare. A fost văzut după 13 zile de când a dispărut de pe Instagram

Stepan este unul dintre cei mai cunoscuți motani din mediul online, însă care a dispărut pentru o perioadă mai lungă. Acesta stă cu stăpânul său în Harkov, al doilea oraș ca mărime după capitala țării, și unul dintre cele mai bombardate din Ucraina.

Fanii motanului au fost uimiți, dar și foarte încântați să îl revadă pe rețelele de socializare. Imaginile cu Stepan au strâns zeci de mii de aprecieri pe Instagram și TikTok, fiind o adevărată vedetă printre feline. Cu toate acestea, situația de criză din Ucraina a dus la dispariția lui Stepan din mediul online, iar pentru aproximativ două săptămâni nu se mai știa nimic despre el.

Cu toate acestea, stăpânii motanului i-au liniștit pe fani și au transmis un mesaj prin care au asigurat internauții că sunt bine. Potrivit acestora, bombardamentele din orașul lor i-au determinat să își părăsească locuința, care a fost distrusă după câteva zile de la izbucnirea războiului.

„Pe 24 februarie, dis de dimineață, dormeam acasă. La 5 dimineața, s-a auzit o explozie și nu am înțeles ce este. După un timp, o jumătate de oră mai târziu, au fost mai multe explozii, geamurile tremurau. Am sărit și am înțeles că se întâmplă ceva groaznic! Atacul și bombardarea Harkovului (în special în Saltovka de Nord, unde locuim). Ne-am dat seama că războiul este aproape de casa noastră.

În momentul de față, Stepan se află în siguranță în Franța, dar drumul nu a fost deloc unul ușor. Motanul a lipsit din mediul online pentru 13 zile, iar fanii s-au temut pentru el. Totuși, ei au fost fericiți să afle că este în siguranță alături de stăpâni.

„A trebuit să mergem la subsolul din apropiere pentru a încărca telefonul. Apoi am reușit să părăsim orașul. Voluntarii din Harkiv ne-au ajutat ducându-ne la gară. Ne-am urcat în trenul Harkov- Lviv (în 20 de ore, am ajuns la Lviv). Apoi am urmat până la granița cu Polonia. La graniță, am stat la rând. Era multă lume (4-5 mii). După 9 ore, am trecut granița. Când am ajuns în Polonia, ni s-a oferit ajutor de la World Influencers and Bloggers Association din Monaco. Ne-au ajutat să ajungem în Franța pentru a aștepta chiar ziua în care ne vom putea întoarce acasă. Suntem bine acum. Ne îngrijorăm foarte mult pentru rudele noastre din Ucraina și vom face tot ce putem pentru a ne ajuta țara.”