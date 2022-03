Marina Ovsyannikova, jurnalistă la o televiziune de stat din Rusia, a transmis în direct un mesaj anti-război

Marina Ovsyannikova, o jurnalistă de la televiziunea de stat rusă Pervîi Kanal (Channel One), a transmis în direct un mesaj anti-război. Aceasta a întrerupt principalul buletin de știri al postului de televiziune și a apărut cu o pancartă prin intermediul căreia condamnă public invadarea Ucrainei de armata rusă.

Marina Ovsyannikova, care este editoare la Pervîi Kanal (Channel One), a intrat luni seară, pe 14 martie, în platoul televiziunii, în timp ce erau prezentate știrile, strigând: „Opriți războiul. Nu războiului.” Ea ținea în mână și o pancartă pe care era scris mesajul: „Nu războiului. Opriți războiul! Nu credeți în propagandă. Aici sunteți mințiți.”

Prezentatoarea a continuat să transmită știrile, însă secvența în care Marina Ovsyannikova ține în mână acea pancartă a putut fi văzută în direct, înainte ca postul de televiziune să schimbe imaginea de pe ecran. Momentul a devenit în scurtă vreme viral.

Este, de asemenea, și pentru prima dată când un angajat al presei de stat ruse denunță public războiul. Cu toate astea, televiziunea de stat rămâne principala sursă de știri pentru milioane de ruși și urmează direcția Kremlinului, relatează The Guardian.

Înainte de acest moment, Marina Ovsyannikova a lansat un alt mesaj, de data aceasta prin intermediul unui ONG, OVD-Info, care apără drepturile omului, mărturisind faptul că îi este rușine că lucrează pentru acest post de televiziune, dar și că a promovat propaganda Kremlinului.

„Din păcate, în ultimii ani, am lucrat pentru Channel 1 și am fost implicată în propaganda Kremlinului, îmi este foarte rușine de asta. Mi-e rușine pentru că am permis să se spună minciuni la televizor, mi-e rușine că am permis ca poporul rus să fie zombificat. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este o crimă, iar Rusia e stat agresor. Singurul om care face asta este Vladimir Putin. Tatăl meu este ucrainean, mama mea este rusoaică, iar ei niciodată nu au fost dușmani. Această bijuterie de la gâtul meu este un simbol al faptului că Rusia trebuie să oprească imediat acest război fratricid. Am tăcut în 2014, când toate acestea abia începeau. Nu am ieșit la proteste când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalnîi și am urmărit în tăcere acest regim anti-uman fără a schița nimic și acum toată lumea ne-a întors spatele. Și încă 10 generații de acum încolo nu vor putea spăla această rușine, acest război fratricid”, se arată în mesajul transmis de Marina Ovsyannikova.