Soldații ucraineni se căsătoresc înainte să se întoarcă la război: „Ne așteaptă o perioadă grea”

Un cuplu ucrainean care s-a întâlnit pentru prima dată în timpul războiului din 2015 a decis să se căsătorească înainte de a înfrunta trupele ruse la periferia Kievului. Cei și-au început relația în 2022, când s-au reîntâlnit în timpul invaziei ruse a Ucrainei.

Cuplul, care s-a întâlnit pentru prima dată în timpul războiului din Donbas în urmă cu șapte ani, a fost fotografiat la ceremonia desfășurată într-un spital din Brovary. Din motive de securitate, numele celor doi nu sunt dezvăluite. Cel care a oficiat ceremonia a ținut și servicii pentru alte persoane din cadrul militar și medical, precum și pentru civili.

