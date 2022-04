Cu ce probleme de sănătate de confruntă Giulia Anghelescu

Giulia Anghelescu le-a dezvăluit celor care o urmăresc pe rețelele de socializare cu ce probleme de sănătate se confruntă în ultima vreme. Artistă nu a mai fost prezentă în mediul online, acolo își ține la curent fanii cu privire la activitățile ei, iar aceștia au observat acest lucru.

Într-o serie de Instastories, Giulia Anghelescu a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are în această perioadă. Vedeta a povestit că recent a urmat un tratament pentru laringo-traheita, iar acum se confruntă cu o răceală.

„Ușor, ușor, îmi revine vocea aia de răceală pe care nu o mai voiam în viața mea, dar nu contează. După ce m-am făcut bine după laringo-traheita pe care am avut-o săptămâna trecută, și am tras o grămadă cu tratament să îmi revin, să fiu bine, să fiu aptă de muncă, să fac lucruri. Acum două zile m-am gândit că după ce m-am spălat pe păr este fix momentul potrivit să mă duc să iau copiii de la școală. M-am organizat clar foarte prost, n-am apucat să mă usuc foarte bine la păr, am ieșit din casă, afară era frig, am răcit, am luat-o de la capăt practic. De asta nu am fost online până acum pentru că m-am adunat foarte greu, dar mai bine mai târziu decât deloc”, a spus Giulia Anghelescu pe Instagram.