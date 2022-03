Dezvăluirea făcută de Giulia Anghelescu după 10 ani de căsnicie cu soțul ei, Vlad Huidu

Giulia Anghelescu formează de mai mulți ani un cuplu cu Vlad Huidu. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii.

Într-un interviu pentru ego.ro, Giulia Anghelescu a vorbit despre căsnicia ei de lungă durată. Cei doi au întâmpinat pe parcursul relației lor mai multe momente dificile, însă au reușit să le depășească. Întrebată care dintre ei a tras mai mult pentru relația lor și care nu a dorit să renunțe la celălalt, artista a avut un răspuns surprinzător: „Eu. Încă aștept să îmi facă soțul statuie.”

Giulia Anghelescu a povestit cu mai multe ocazii faptul că în timpul pandemiei, ea și soțul ei au reușit să se redescopere și să afle multe lucruri unul despre celălalt. În același interviu, cântăreața a punctat faptul că familia ei contează foarte mult.

„Da, pandemia ne-a învățat care sunt lucrurile cu adevărat importante. Acum programul mi-l fac în funcție de familia mea și de cei dragi. Consider că am pierdut destul timp pe care aș fi putut să îl petrec cu cei mici sau cu soțul în trecut și nu mai am de gând să fac aceleași greșeli.”