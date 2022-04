Alina Ceușan, detalii neștiute despre ipostaza de mamă. Cum s-a schimbat viața vedetei: „Nu mi-am permis să stau cu el acasă”

Alina Ceușan a devenit mamă pentru prima dată în septembrie 2020, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Dincolo de faptul că este printre cele mai apreciate și urmărite creatoare de conținut din România, vedeta și-a luat foarte în serios rolul de mamă, iar Rock este cea mai mare bucurie a ei. Aceasta a povestit cum reușește să se împartă între afacerile pe care le deține și familia superbă pe care o are alături de Raul Tișa.

Cei mai mulți o știu pe Alina Ceușan fie de pe Youtube sau Instagram, fie de la emisiunea „Asia Express”, unde a participat alături de buna ei prietenă, Carmen Grebenișan . Cele două au luptat până în ultimul moment în competiție și au demonstrat că sunt foarte puternice împreună. De asemenea, Alina a câștigat inimile fanilor prin postările zilnice pe care le face pe rețelele de socializare.

Cu toate că este tot timpul prezentă pe platformele online și se ocupă și de afacerile personale, Alina Ceușan nu își neglijează deloc familia. Vedeta are un băiețel superb, de care se ocupă cu mare atenție. Totuși, aceasta a recunoscut că a avut nevoie de ajutor pentru a-l crește pe Rock.

Pe de altă parte, Alina a menționat că nu și-a dorit niciodată să rămână doar acasă. După o perioadă cât a fost tot timpul cu Rock, aceasta a revenit la activitățile sale obișnuite și la un program ceva mai diversificat. Ba mai mult, vedeta l-a luat pe cel mic în multe dintre călătoriile sale în străinătate.

„Totuși, să faci și altceva este aproape imposibil. Nu mi-am permis să stau cu el acasă, am lansat niște proiecte și nu îmi doream, nici financiar, să stau pe loc. Sunt una dintre acele mame care nu și-au dorit să stea doar acasă. Am stat cât am alăptat și apoi încă o perioadă, după care l-am cărat cu mine oriunde am mers, Franța, Egipt, București, peste tot. Este important să fie aproape de mine”, a declarat Alina Ceușan pentru ego.ro.