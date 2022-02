Carmen Grebenișan, declarații despre show-ul Dancing on Ice: Vis în doi: „E enorm de multă muncă”

Premiera Dancing on Ice: Vis în doi, un show grandios în care mai multe celebrități din România vor concura pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști, va avea loc pe 5 martie, de la 20:30, pe Antena 1.

În cadrul acestei competiții, Carmen Grebenișan face echipă cu Lilian Brînzari. El este elev în clasa a 12-a și și-a dedicat întreaga viață patinajului artistic. Visul tânărului de a face performanță în acest sport s-a năruit odată cu pandemia, pentru că nu a mai putut să se pregătească pentru Olimpiada de la Beijing. Lilian Brînzari vrea să le demonstreze părinților săi că sacrificiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului pentru visul său nu sunt în zadar și speră ca prin intermediul acestui show să își îndeplinească visul de a-și deschide un club de patinaj artistic și de a termina o facultate bună.

Prin intermediul unei postări publicate pe Instagram, Carmen Grebenișan a vorbit despre emisiunea Dancing on Ice: Vis în doi. Ea a ținut să îi mulțumească partenerul cu care face echipă în această competiție, care a sprijinit-o în foarte multe momente, inclusiv atunci când a vrut să renunțe.

„Din multitudinea de posibilități, am avut norocul să am parte de un partener de dans atât de amuzant și profi în același timp și de la care am învățat așa de multe, în doar câteva săptămâni, @lilian_binzari. A venit tocmai din Chișinău ca să dansăm împreună, live, din 5 martie, pe @antena1_oficial la @dancingoniceromania , Vis în doi.' Lui Lilian vreau să îi mulțumesc pentru că m-a ajutat enorm în fiecare moment, chiar și când am vrut să renunț, am făcut progrese rapid datorită lui, practic, mi-a fost un al treilea antrenor și a avut toată răbdarea din lume cu mine, în fiecare zi, pe gheață. Da, antrenamentele sunt zilnice, e enorm de multă muncă în spate la tot ceea ce o să vedeți, atât din partea noastră, a concurenților, cât și a producției. Dar e și frumos, parcă n-aș vrea să se mai termine. Ne-am apropiat de toate echipele și s-au creat prietenii sincere între mulți dintre noi! Eu mi-am împlinit un vis, am învățat să patinez, iar de acum, luptăm împreună pentru visul lui @lilian_binzari. Abia aștept să ne vedeți pe gheață și să ne susțineți, că avem nevoie, mai ales eu!!”, a transmis Carmen Grebenișan pe Instagram.