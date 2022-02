Cu cine a avut o relație Mihai Petre, înainte de a o cunoaște pe Elwira

Mihai Petre și Elwira se cunosc de mai bine de douăzeci de ani și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cunoscutul coregraf s-a îndrăgostit pe loc de frumoasa dansatoare de origine poloneză, iar acum au o familie de invidiat.

Cu toate acestea, puțini știu cine a fost și una dintre primele iubite ale lui Mihai Petre. Câștigătorul „Asia Express” a avut o relație în perioada liceului cu actuala soție a unui cunoscut prezentator TV de la noi. Pe când avea doar 16 ani și înainte să o cunoască pe Elwira, Mihai Petre a avut o relație cu Gabriela, o adolescentă care la început i-a fost doar prietenă.

După puțin timp, prietenia lor s-a transformat într-o poveste de dragoste care a durat o perioadă. Odată cu trecerea anilor, cei doi au mers în direcții diferite. În prezent, Gabriela este actuala soție a prezentatorului Mihai Morar.

Cei doi s-au cunoscut când erau adolescenți. S-au văzut prima dată la un concurs de dans și s-au îndrăgostit din prima. În prezent, Mihai și Elwira au împreună două fiice și o casă așa cum au visat. Ba mai mult, cuplul se înțelege de minune și formează o echipă unită în fiecare zi.

Toate acestea se întâmplau în 2001, iar după 5 ani de relație, Mihai Petre a cerut-o în căsătorie pe frumoasa blondină. Doi ani mai târziu, au făcut nunta la Palatul Știrbey.

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca mine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, a povestit Mihai Petre într-un interviu de acum ceva timp.