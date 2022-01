Va concura Delia la Asia Express? Ce intenții are cântăreața

Fanii o văd pe Delia la Asia Express, mai ales dat fiind faptul că aceasta este o pasionată a călătoriilor și a urcărilor în vârf de munte, pe care le documentează frecvent pe pagina sa de Instagram dedicată pasiunilor ei din afara lumii showbiz-ului. Dar chiar dacă este pasionată de drumeții și de hiking și a călătorit în aproape toată lumea alături de partenerul său de viață, Răzvan Munteanu, cântăreața are îndoieli în privința unei potențiale participări la concurs.

Mai mult chiar, șansele să o vedem pe Delia la Asia Express sunt foarte mici, deoarece aceasta nu vede cu ochi buni practicile din emisiunea găzduită de Antena 1, unde lucrează și ea ca membră în juriile emisiunilor X Factor și iUmor.

Dintr-o conversație cu Codin Maticiuc publicată în cadrul podcastului acestuia, este clar că un scenariu care ar presupune să o vedem pe Delia la Asia Express este improbabil, pentru că aceasta a fost de-a dreptul oripilată de unele scene din emisiune:

Mai sunt și alte motive pentru care n-o s-o vedem prea curând pe Delia la Asia Express. Aceasta a detaliat, tot în conversația cu Maticiuc:

„Eu nu vreau să mă dezbrac! Nu-mi place să mă despoi pe acolo! Și, oricum, nu aș merge decât cu Răzvan, cu nimeni altcineva și el nu vrea! Cu gândacii nu am o problemă că eu mănânc gândaci, viermișori. În schimb, mi-ar fi foarte frică în Africa de câini. Am o frică mare de câini, după ce m-au mușcat doi! Unul lup, atunci când eram mică, am fost la o prietenă și m-a mușcat de mână direct! Apoi un câine în Berceni. Am vrut să fac pe viteaza, că trec pe lângă el fără frică, și m-a luat de gleznă! Am făcut injecții în burtă atunci!”, a mai spus Delia.