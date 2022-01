Elena Ionescu, dezvăluiri despre cum a reușit să câștige primul sezon Survivor România

Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga, a câștigat primul sezon Survivor România. Cântăreața a revenit în România, după luni intense de competiție, cu marele premiu în valoare de 250.000 de euro.

Elena Ionescu a avut parte de o mulțime de provocări în cadrul emisiunii concurs. A demonstrat că poate trece cu ușurință peste ele, drept dovadă publicul a desemnat-o câștigătoarea primului sezon Survivor România. Cântăreața a dezvăluit care au fost secretele care au ajutat-o să câștige competiția.

„Tot timpul mă luam de fetele care nu intrau, invocând tot felul de probleme, pe care, până la urmă, le aveam toate. Nu a fost un traseu în Survivor în care să fiu pe bară. O singură dată, într-o singură zi, am vrut să ajut o colegă desfăcând un cocos și mi-a intrat un cuțit în mână, m-am dus la doctor, am leșinat, am dat cu capul de podea și seara am intrat! Publicul apreciază omul care nu stă pe dreapta!”, a declarat Elena Ionescu la PRO TV.