Ce sume primesc săptămânal Războinicii și Faimoșii de la competiția Survivor România 2022

24 de concurenți s-au aflat la startul noului sezon Survivor România. Membrii a două triburi, FAIMOȘI și RĂZBOINICI, sunt pregătiți să înfrunte cele mai dure lupte pentru a-și procura hrana și a-și securiza adăpostul.

Din echipa FAIMOȘILOR fac parte celebrități din domenii diverse, de la artiști, sportivi, influenceri și vedete TV, și anume: CRBL, Andreea Tonciu, TJ Miles (Miles Jordache), Otilia Bilionera, Emil Rengle, Xonia, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, Robert Niță, Laura Giurcanu, Radu Itu, Elena Chiriac.

Din echipa RĂZBOINICILOR fac parte: Elena Matei – bucătar, Liviu Mihalca – dansator profesionist, Relu Pănescu – antreprenor, Ionuț Popa – antrenor personal, Alex Delea – barman, Ana Dobrovie – dansatoare, Blaze – vlogger, Angela Forero – medic veterinar, Alexandru Nedelcu – fotbalist, Ștefania Ștefan – online streamer, Alexandra Duli – manager și Ramona Crăciunescu – curier.

Așa cum cei care se uită la emisiune știu deja, doi dintre concurenți au părăsit competiția chiar din prima săptămână, unul din echipa Faimoșilor și celălalt din echipa Războinicilor. Este vorba despre Xonia, eliminată în urma voturilor celor de acasă, și Liviu Mihalca, el anunțând că dorește să părăsească emisiunea.

Cu lacrimi în ochi, Xonia și-a luat la revedere de la colegii de la Survivor România și va reveni curând la confortul de acasă.

„Îmi iau la revedere? Nu cred!”, a spus Xonia cu lacrimi în ochi la auzul veștii.

„Xonia, ai arătat că poți să-ți ajuți echipa, că vrei! Ai intrat în acest consiliu de eliminare cu un zâmbet. Pentru toate acestea îți spun: Rămas-bun și succes în toate proiectele tale. Ai arătat că ești o supraviețuitoare chiar dacă tu părăsești prima competiția”, i-a spus prezentatorul Daniel Pavel.

„Consider că pentru mine și pentru toată lumea sănătatea fizică și psihică e primordială și consideră că în echipa asta noi ne-am format ca un pumn. Dacă un deget se rupe, trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu și cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului pentru că de când am ajuns aici nu mă pot numi cel mai bun supraviețuitor. Există aici persoane mult mai competitive decât mine, cum ar fi chiar faimoșii pentru că ei au supraviețuit în condiții mult mai grele decât noi. Îmi e frică să mai intru pe traseu din anumite motive. Consider că în starea mea nu o să reușesc să fiu prea energic, nu reușesc să mă acomodez și nu vreau să îi trag în jos și pe colegii mei, vreau să îi susțin și poate că în locul meu cineva merită mai mult să fie aici”, a spus Liviu Mihalca.

Este deja destul de clar că presiunea din cadrul competiției este destul de mare, însă, conform presei mondene, și sumele pe care le primesc concurenții sunt substanțiale.

Fiecare membru al echipei Războinicii ar primi 1.000 de euro pe săptămână, pe când cei din echipa Faimoșii câștigă sume considerabil mai mari pe săptămână. Spre exemplu, Cătălin Zmărăndescu ia 4.500 de euro pe săptămână, iar Roxana Ciuhulescu 4.000 de euro, scrie Cancan.

