Cine este TJ Miles, concurent la Survivor România 2022 și care e motivul pentru care se bucură de faimă pe Internet

Cine este TJ Miles, concurent în echipa Faimoșilor la Survivor România 2022? Dacă arunci o privire pe conturile lui de Instagram sau YouTube, nu ai cum să nu îl remarci, iar el deja este considerat un personaj care a cucerit Internetul românesc.

Și totuși, cine este TJ Miles? Ei bine, Miles Jordache este român, s-a născut în Constanța, are 33 de ani și a locuit multă vreme în Toronto, Canada. În 2018 a venit în România, aici unde se ocupă de o afacere, mai exact un service de mașini. TJ Miles vorbește mai mult în engleză, iar una dintre expresiile lui consacrate și care a devenit virală este „Big Blană.”

TJ Miles are deja o comunitate numeroasă de rețelele de socializare. Este activ pe Instagram, TikTok și YouTube, acolo unde le împărtășește fanilor experiențele lui, le oferă acestora sfaturi de viață și discursuri motivaționale și răspunde la curiozitățile oamenilor.

Într-un interviu pentru VICE, TJ Miles a vorbit despre un moment greu din viața lui, din 2013, când a fost implicat într-un caz federal, iar mama lui a aflat despre acest lucru când a citit în presa canadiană o știre.

„Când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer”, a spus TJ Miles pentru VICE.