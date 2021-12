Un nou motiv de bucurie pentru Mihai Petre după ce a câștigat Asia Express. Ce a anunțat coregraful

Cuza & Emi și Mihai Petre & Elwira sunt cele două echipe care au luptat în finala Asia Express care s-a desfășurat în Tel Aviv, Israel, pentru marele titlu de câștigător, dar și pentru premiul de 30.000 de euro. Așa cum bine știi, competiția a fost câștigată de Mihai Petre și soția lui, Elwira.

După succesul de la Asia Express, coregraful s-a întors la marea lui pasiune, dansul, și alături de o echipă formată din tineri dansatori talentaţi a reprezentat România, la Campionatul Mondial și a ajuns în finală.

Acesta a și transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare împreună cu o fotografie în care apare alături de cei doi dansatori care au participat la competiție.

„Ultima dată când am încercat sa servesc România a fost weekendul trecut la Campionatul Mondial unde am reprezentat țara împreună cu acești doi dansatori talentați si am ajuns în Finalî. Am realizat încă odată cât de mândru mă simt când am șansa să fac asta, și cât de importantă este unitatea și lucrul în echipă. Pentru că a fost un efort comun, al unei echipe a României. Sper să înțelegem asta, indiferent de locul și domeniul de activitate. Am fost la fel de mândru de fiecare dată când urcam pe podium, ca sportiv, reprezentându-mi țara. Și sper sa rămân așa pănă la sfârșitul vieții. La mulți ani, România!”, a scris Mihai Petre.