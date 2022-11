Giulia Anghelescu dezvăluie care este pasiunea ei ascunsă: „Soțul zice că din cauza mea nu slăbește”

Giulia Anghelescu este printre artistele din România care se mândresc cu o carieră longevivă în muzică. Totuși, dincolo de dragostea pentru muzică, cântăreața investește mult timp și în alte pasiuni. Recent, soția lui Vlad Huidu a început un curs de psihologie, fiind licențiată în domeniu, însă dincolo de orele petrecute la studiu, vedeta găsește o plăcere și în gătit.

Giulia este foarte atrasă de arta culinară și îi place să pregătească tot felul de preparate pentru familia ei. Ba mai mult, soțul acesteia îi spune mai în glumă, mai în serios că nu reușește să slăbească din cauza ei, mâncarea fiind foarte bună.

Inițial, artista a învățat să gătească de la mama ei și a exersat destul de mult până să se descurce singură în bucătărie. Ulterior, Giulia a apelat la cărți de bucate, ca mai apoi să urmărească videoclipuri pe internet cu rețete delicioase.

„Normal că gătesc! El zice că din cauza mea nu slăbește, pentru că eu gătesc prea bine. Pare că da. Sunt pasionată de orice înseamnă gastronomie, dacă mă lasă cineva în bucătărie, acolo stau o zi întreagă fără doar și poate. De la mama am învățat și bine, la început, practic nu știam să fac nimic, dar ușor ușor am învățat de la mama, după care am învățat după niște cărți, după care am descoperit youtube-ul și m-am apucat de treabă”, a povestit, pentru Unica.ro, Giulia Anghelescu.