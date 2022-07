Jojo, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din viața ei: „Luni în șir nu am fost bine”

Jojo este una dintre cele mai cunoscute actrițe din showbiz-ul autohton, care se poate mândri cu o carieră impresionantă. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine pozitivă, vedeta este o sursă de inspirație pentru admiratorii săi. Cu toate acestea, viața nu a fost tot timpul roz, iar artista a vorbit deschis despre cele mai dificile momente prin care a trecut.

Un episod care a marcat-o definitiv pe actriță a avut loc în 2019. Jojo, pe numele său real Cătălina Grama ,s-a confruntat cu unul dintre cele mai dificile momente din viața ei. Pierderea bunicii sale, o femeie care i-a influențat existența, a fost o lovitură foarte grea pentru vedetă. Moartea bunicii sale a afectat-o luni bune mai târziu, însă nu doar pe ea, ci și pe restul familiei.

Într-un interviu acordat pentru Fanatik.ro, Jojo a vorbit sincer despre relația pe care o avea cu bunica ei și cât de mult a însemnat aceasta pentru ea. Aceasta își amintește cu drag despre perioada copilăriei, iar amintirile pe care le-a acumulat au rămas intacte.

Actrița a povestit cât de greu i-a fost atunci când bunica ei s-a stins din viață. Pentru o perioadă de câteva luni, Jojo nu reușea să își revină, iar acest lucru i-a afectat și pe cei din jurul ei.

„Cel mai greu a fost când am pierdut-o pe bunica. Ea era ca un nucleu și familia s-a zdruncinat foarte rău. Atunci nici profesional nu eram bine, personal eram ok, dar moartea ei ne-a zdruncinat pe toți. Luni în șir nu am fost bine, am căzut rău de tot, dar ne-am revenit până la urmă că așa este construită viața. Dar atunci a fost un moment de cumpăna mare, pentru toți din familie, nu numai pentru mine și Paul. Foarte greu ne-am obișnuit cu gândul, am poza bunicii în living și vorbesc cu ea zilnic, îi povestesc tot ce s-a mai întâmplat”, a mai spus actrița pentru sursa citată.