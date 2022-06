Jojo, confesiuni despre hărțuirea sexuală. Actrița a povestit un episod tulburător: „Este regretabil că există un asemenea fenomen”

După discursul actriței Vioricăi Vodă despre hărțuirea sexuală din industrie, în cadrul Galei Premiilor Gopo, Jojo a povestit un episod tulburător din cariera sa. Cătălina Grama, după numele său real, este una dintre cele mai cunoscute actrițe din showbiz, care se poate mândri cu un palmares impresionant.

Mai multe vedete au început să vorbească deschis despre hărțuirea sexuală din industria teatrului și filmului românesc. Una dintre acestea este și Jojo, care a povestit pentru VIVA! că a primit la începutul carierei sale propuneri nepotrivite.

„Este regretabil că există un asemenea fenomen și e bine că Viorica Vodă a deschis acest subiect care, până acum, nu a mai fost discutat public, la noi în țară. Vorbind din proprie experiență, eram la o vârstă foarte fragedă când am primit astfel de „propuneri” și am simțit că trebuie să tranșez lucrurile, să spun un „Nu” foarte clar, să refuz acea situație. Am avut-o pe mama aproape ca sfătuitor și susținător. Există oameni care au senzația că li se permite orice și că li se poate oferi orice în schimbul unui job.”, a spus Jojo pentru VIVA!.

Jojo a mărturisit în continuare că nu a fost singura experiență de tipul acesta pe care a întâlnit-o pe parcursul carierei sale în actorie. Actrița consideră că este bine că există astăzi o discuție despre fenomenul hărțuirii sexuale. Jojo este mândră de evoluția ei și a spus că toate proiectele în care a fost implicată au fost realizate într-un mediu plăcut, cu oameni de încredere.

„Întâmplarea nu a fost singulară, au mai existat situații în care am fost pusă în fața unor alegeri, în urma unor mesaje foarte clare. De fiecare dată am deschis o altă ușă ca să găsesc acea persoană care să creadă în talentul meu și care să mă prețuiască din punct de vedere profesional. Au fost momente în care am pierdut castinguri, dar nu am renunțat la visul meu. Dar este vorba strict despre experiența personală și nu aș putea să vorbesc în numele altcuiva. Astăzi pot spune că toate proiectele în care am fost implicată și care au ajuns la public, pe care oamenii le-au îndrăgit, au fost proiecte frumoase, în care am fost tratată cu respect și apreciere pentru munca mea, alături de oameni care au crezut în talentul meu și în meritele mele profesionale, și față de care voi avea întotdeauna un respect profund”, a mai mărturisit Jojo pentru sursa citată.