Jojo și Paul Ipate au sărbătorit 8 ani de relație: „N-au fost ușori”

Jojo și Paul Ipate au sărbătorit opt ani de relație. Cei doi au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară.

În ziua în care Jojo și Paul Ipate au împlinit opt ani de relație, actrița i-a transmis partenerul ei de viață un mesaj plin de emoție, care a fost însoțit de un video cu ei într-un cadru romantic, dansând pe un vapor. Cei doi se bucură de o vacanță de vis în Italia, iar imaginile cu ei demonstrează acest lucru.

„Azi, mâine, pentru totdeauna! 🥂La mulți ani nouă! ‘Cause all of me, loves all of you„, a scris Jojo pe Instagram.