Mihai Morar, dezvăluiri inedite despre relația cu soția lui, Gabriela, după 16 ani de căsătorie: „Uneori și GPS-ul te duce pe alt drum”

Mihai Morar și soția sa Gabriela sunt căsătoriți de 16 ani, iar cei doi formează o echipă de invidiat. Împreună au trei fete superbe, care sunt cea mai mare mândrie a lor, iar când vine vorba despre familie, timpul petrecut împreună este cel mai prețios.

Prezent la un eveniment în Brașov, Mihai Morar a dezvăluit pentru Fanatik care este secretul unei căsnicii lungi și fericite. După 16 ani petrecuți alături de partenera sa, omul de radio a spus că „trebuie să îți vezi de treaba ta” chiar și când ai posibilitatea de a merge pe alte căi. De asemenea, acesta a precizat că perioada pandemiei a fost una foarte bună pentru ei și i-a ajutat să petreacă mai mult timp împreună.

Mihai Morar a dezvăluit și ce planuri au în această vară. Cu toate că programul este foarte încărcat și se pregătește de un turneu prin țară cu Radio Zu, acesta a precizat că va urma și o plecare cu familia. Prezentatorul de radio și familia lui își doresc să ajungă într-o vacanță în Grecia, însă au plănuit și o vizită la părinții lui, la Baia Mare.

„Am schimbat rulota, pentru că a venit Roua și este prea mică pentru a face un concediu cu autorulota. Și nu prea găsești nici autorulotă să pleci cu trei copii. Dar autorulota am adaptat-o la radio și facem o campanie cu Radio Zu. Plecăm peste două săptămâni într-un turneu al României. În fiecare zi transmitem matinalul din alt oraș. Practic, facem vreo 2000 și ceva de kilometri, în două săptămâni, prin țară. E un tur de forță în care dormim foarte, foarte puțin. Uite, anul trecut, chiar de aici din Piața Sfatului am fost în prima ediție, dar anul acesta avem alte orașe. Mi-aș dori să trecem și prin Brașov. Ne întâlnim cu ascultătorii, facem petreceri, punem muzică din autorulotă, facem matinalul de acolo, tot. Iar cu familia, cred că mai avem vreo două luni până la vacanță. O să merg, probabil, acasă la Baia Mare la ai mei, la bunici. Vrem să ajungem și în Grecia… Atâta am plănuit până în momentul acesta, dar e devreme. Eu nu sunt genul care își face planul pe termen lung.”, a mai spus Mihai Morar pentru sursa citată.