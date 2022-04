Mihai Morar, dezvăluiri despre relația cu soția lui. Cum l-a ajutat Gabriela în carieră: „Eram într-o perioadă în care exageram”

Mihai Morar este printre cei mai apreciați prezentatori TV și de radio de la noi, care se poate mândri cu o experiență profesională impresionantă. Dincolo de carisma lui și atitudinea pozitivă, în spatele lui se află o familie superbă, care reprezintă cea mai mare mândrie a sa. Deși vorbește des despre fiicele lui, de această dată prezentatorul s-a concentrat pe soția sa, Gabriela.

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, s-au căsătorit în 2006 și au împreună trei fete . Cei doi formează o echipă pe cinste atât în viața personală, cât și în cea profesională. Mihai Morar a dezvăluit că partenera lui de viață i-a fost alături de fiecare dată și chiar l-a salvat în carieră.

„Eu am o bună măsură acasă. Se numește Gabriela. Eram într-o perioadă în care exageram foarte mult, dar nu neapărat alimentar, exageram mult cu tot. Glumele la radio erau exagerate, glumele la TV erau exagerate. Ea a venit cu buna măsură și mi-a zis: ‘N-ai vrea să mergi să faci sport?’. Prima oară am zis că sportul nu e pentru mine, mai bine urmez o dietă. Ea mi-a făcut o programare, după ce terminam la radio. Și aia mi-a schimbat viața, așa mi-am schimbat stilul de viață. Din 2006 suntem căsătoriți” , a spus Mihai Morar în podcastul lui Cătălin Măruță .

Mihai Morar a povestit cum a cucerit-o pe soția sa. Prezentatorul se afla într-o perioadă dificilă a vieții sale, iar atunci era coleg la radio cu Gabriela. Acesta a invitat-o în repetate rânduri în oraș, dar s-a ales cu refuzuri. Cum este o fire ambițioasă, Mihai Morar a reușit să o convingă să meargă cu el la un concert de vioară.

„Apoi a trecut vacanța, am ales să merg acasă, la ai mei. Când m-am întors am vrut să o invit, să nu se fi supărat. Am invitat-o în oraș și m-a refuzat, la fel și a doua oară. Și a trebuit să găsesc altceva. Atunci găsisem un concert de vioară la Palatul Regal și i-am zis că am luat două bilete. A zis da și de atunci am rămas împreună. Și după două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema căsătoriei niciodată în viața mea.”