Mihai Morar se pregătește să devină tată pentru a patra oară? Declarațiile prezentatorului

Mihai Morar este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV și de radio de la noi, cu o carieră impresionantă. În ultimii ani a trecut printr-un șir de schimbări importante: de la proiecte profesionale, la schimbări din punct de vedere fizic. A început un podcast de succes, și-a deschis o cafenea în București, iar acum a dat și vestea cea mare!

Prezentatorul de la Radio ZU a vorbit deschis despre planurile sale de viitor într-un interviu acordat pentru Click! Mihai Morar a uimit cu o afirmație care a pus fanii pe gânduri și anume că așteaptă cel de-al patrulea copil. De asemenea, a precizat că urmează să se întoarcă în televiziune, după o pauză semnificativă.

Cu toate acestea, Mihai Morar nu a oferit mai multe informații legate de copilul pe care îl așteaptă. Astfel, declarația prezentatorului de radio poate fi interpretabilă întrucât acesta s-a referit și la proiectele profesionale de viitor pe care le pregătește pentru public.

În timpul pandemiei, Mihai Morar a spus că a avut o perioadă foarte bună în care să se gândească la viitor și la ce urmează să facă pe mai departe. Astfel, prezentatorului i-a venit ideea de a realiza un podcast, care s-a dovedit a fi unul dintre cele mai urmărite de la noi.

„Podcastul a fost cel mai mare câștig pe care l-am avut în pandemie, am renunțat la TV și am reușit să am spațiul mental cât să mă gândesc ce fac mai departe, iar pandemia, lockdown-ul mi-au dat timpul ăsta. Sunt convins că am mai mulți urmăritori ca la emisiune. Dar știi în ce măsor? În feedback. Pe câți oameni îi mișcă cea ce fac eu. Și marea mea frustrare în televiziune era că făceam emisiuni bune cu invitați tari și importanți, cu subiecte bune și nu aveam niciun feedback. Eram doar eu. Să faci o meserie publică, unde nu ai păreri de la publicul tău, este destul de frustrant. Și acum mă bucur că nu vorbesc la pereți, văd că am publicul meu”, a mai spus prezentatorul de radio.