Leonard Miron, surpriză pentru partenerul său de viață, Miguel, cu ocazia zilei sale de naștere

Leonard Miron și partenerul său de viață au o relație solidă, care durează deja de 20 de ani. Recent, cu ocazia zilei de naștere a lui Miguel, care a împlinit 50 de ani, fostul prezentator TV i-a pregătit o surpriză.

Leonard Miron a povestit pentru Antena Stars care este cadoul pe care i l-a dăruit partenerului său de ziua lui de naștere. Se pare că fostul prezentator TV l-a impresionat cu o croazieră pe un vas în valoare de 800 de milioane de dolari, dar și cu șase petreceri.

„Am avut o altă petrecere surpriză, am invitat o mulțime de alți prieteni pe care i-am cunoscut pe vas. (…) Aseară a fost o altă petrecere surpriză (…) Miguel mi-a spus: „Dumnezeule, este pentru prima oară în viața mea când am șase petreceri de ziua mea.” (…) Croaziera asta a fost cadoul meu, iar când am fost în Barcelona m-am gândit să ne mutăm de pe un vas mare pe un vas mic. În Barcelona am închiriat un iaht. (…) A fost absolut genial. (…) Omul ăsta merită„, a declarat pentru Antena Stars, citat de spynews.ro.