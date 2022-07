Ce părere are, de fapt, Smiley despre Theo Rose, noua lui colegă de la Vocea României: „Există și conflicte”

Vocea României revine cu cel de-al 10-lea sezon și, pentru prima dată, doi antrenori, Smiley și Theo Rose, vor sta pe același scaun. Echipa este întregită de Tudor Chirilă, Irina Rimes și Denis Roabeș. Cu toții se vor lupta să descopere cea mai bună voce a României.

Fanii abia așteaptă să vadă ce decizii vor lua antrenorii, cum va fi interacțiunea dintre ei, dar cea mai mare atracție o reprezintă faptul că Theo Rose și Smiley vor împărți același scaun și vor trebui să ia o decizie comună cu privire la concurenți.

Bineînțeles, cei mai mulți abia așteaptă să vadă interacțiunea dintre cei doi, iar acest lucru este vizibil în comentariile făcute la postările pe social media.

Cântărețul a acordat un scurt interviu pentru postul de radio KISS FM și a dat câteva detalii despre atmosfera de la filmările Vocea României, dar și despre cum se înțelege cu Theo Rose.

„E una dintre vocile importante din generația nouă de artiști. Și… o să vedeți. Mă rog, există și conflicte. Nu ne înțelegem de fiecare dată. Dar e mișto. Chiar o să fie foarte mișto. Scaunul nostru e ca o canapea. E foarte impunător, așa”, a spus Smiley la Kiss FM.

Artistul a mai declarat că Theo Rose este o persoană destul de competitivă, mult mai bătăioasă decât pare la prima vedere și a povestit că a fost impresionat de vocile pe care le-a auzit până acum la preselecțiile show-ului.

Smiley și Theo Rose vor ocupa scaunul dublu

„Sezonul ăsta, voi vorbi „pe doua voci”! Una de băiat și una de fată 🙂 Și ce fată! Scaunul dublu îmi dă această putere de a mă ajuta în evaluări, opinii, reacții de o reprezentantă foarte cool a noii generații de artisti din România.

Theo Rose va fi și va zâmbi lângă mine la fiecare ediție și împreună ne pregătim să ne bucurăm de acest drum fabulos, spectaculos și aventuros pe care-l deschide noul sezon „Vocea României””, a declarat Smiley în urmă cu ceva timp.

„Mi-am petrecut ani buni ai copilăriei concurând la diferite festivaluri de muzică. Vocea României ar fi fost un ideal pentru mine, doar că am copilărit la țară și atunci nu am reușit să visez chiar atât de departe la vârsta aceea. După care, am venit la liceu în București și mi-a fost teamă să mai particip la un concurs de o asemenea anvergură, nu știam ce îmi rezervă viitorul, dar uite-mă astăzi, aici, în fața multor oameni talentați, concurenți la Vocea României.

Sunt deschisă alături de Smiley să îi ajutăm, să îi îndrumăm și să le pun și eu pe tavă tot ce am învățat până acum în anii de succes ai carierei mele. Sper să le fie de folos și sper să primesc de sus, de la Dumnezeu, inspirație, generozitate și bună dispoziție ca să pot să îi destresez”, a spus Theo Rose atunci când a fost anunțat faptul că va fi antrenor la Vocea României alături de Smiley.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro