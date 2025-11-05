Lucian Viziru, motivul pentru care a decis să dispară din showbiz și să plece din România: „O provocare personală”

Publicul îl cunoaște Lucian Viziru datorită rolurilor interpretate în unele dintre cele mai cunoscute seriale românești, cum ar fi „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca în filme”, dar și din filmele „Supraviețuitorul” și „Poker.” În trecut a făcut parte din trupa Gaz pe Foc, iar în 2015 a participat în show-ul Ferma Vedetelor de pe PRO TV.

Lucian Viziru, motivul pentru care a decis să dispară din showbiz și să plece din România

Timp de șapte ani, Lucian Viziru a locuit în Germania alături de soția lui, Ema, cu care are și un băiat, pe nume Mihai. Acolo, el a fost antrenor de tenis. Actorul a decis să se întoarcă în România, aici unde se implică în diverse proiecte cinematografice. Recent, Lucian Viziru a dezvăluit care este motivul pentru care a luat decizia radicală de acum câțiva ani de a pleca din România și de a începe o nouă viață, dincolo de lumina reflectoarelor.

„Fuseseră mai multe circumstanțe. Îmi stricasem relația cu Acasă TV, proiectul muzical nu a mers, seriale se făceau tot mai puține, iar eu aveam familie de întreținut. În Germania, la vremea aceea, se câștiga mai bine. În plus, mă gândeam că nu ar fi rău pentru Mihai să învețe germana și să crească într-un mediu mai curat decât Bucureștiul. A fost o alegere logică, de familie, dar și o provocare personală”, a spus Lucian Viziru pentru VIVA!

În continuare, Lucian Viziru a povestit și cum a fost să se adapteze traiului în Germania.

„Adaptarea a fost grea, recunosc. Noi, românii, avem un fel de a ne descurca, acolo nu există așa ceva. Ora e oră, regula e regulă, nu există „lasă că merge și așa.” Mi-a prins bine disciplina, dar am dus dorul spontaneității, al apropierii umane, al hazului românesc. Nemții sunt corecți și eficienți, dar mai reci. Am revenit pentru că simțeam că am lăsat povești neterminate aici. România e acasă, cu bune și rele, și nu voiam să-mi închid capitolul pe fugă.”

De ce a revenit în România după ani buni de locuit în Germania

Invitat în cadrul unei emisiuni acum ceva timp, Lucian Viziru a vorbit despre motivul pentru care a ales să se întoarcă în România.

„A fost mișto. Sunt lucruri bune de învățat acolo. Dacă vrei să duci o viață liniștită, calculată și fără griji, da, poți să te duci să trăiești bine în Germania, dacă ești dispus să muncești până nu mai poți chiar o să-ți meargă bine. Eu, la un moment dat, am ajuns să mă întreb: ‘Bă, gata? Până aici? Așa o să arate viața mea de acum încolo?. Adică mă trezesc dimineața, mă duc la muncă, muncesc șase zile pe săptămânâ și din când în când mai trag câte o vacanță? Am zis nu! Vreau mai mult și unde este mai bine? Era mai bine în România”, a spus Lucian Viziru în cadrul matinalului „Dimineața cu noi” de la Kanal D.

Citește și:

Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume…'

Foto: Facebook

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro