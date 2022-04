Lucian Viziru dezvăluie motivul pentru care s-a întors în România

Lucian Viziru este recunoscut pentru rolurile sale din cele mai cunoscute telenovele românești, cum ar fi „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca în filme”, „Regina”, dar și din filmele „Supraviețuitorul” și „Poker.” În trecut a făcut parte din trupa Gaz pe Foc, iar în 2015 a participat în show-ul Ferma Vedetelor de pe PRO TV.

Timp de șapte ani, Lucian Viziru a locuit în Germania alături de soția lui, Ema, cu care are și un băiat, pe nume Mihai. Acolo, el a fost antrenor de tenis. Actorul a decis să se întoarcă în România și a dezvăluit motivul pentru care a făcut această alegere în cadrul matinalului „Dimineața cu noi” de la Kanal D.

„A fost mișto. Sunt lucruri bune de învățat acolo. Dacă vrei să duci o viață liniștită, calculată și fără griji, da, poți să te duci să trăiești bine în Germania, dacă ești dispus să muncești până nu mai poți chiar o să-ți meargă bine. Eu, la un moment dat, am ajuns să mă întreb: „Bă, gata? Până aici? Așa o să arate viața mea de acum încolo?”. Adică mă trezesc dimineața, mă duc la muncă, muncesc șase zile pe săptămânâ și din când în când mai trag câte o vacanță? Am zis nu! Vreau mai mult și unde este mai bine? Era mai bine în România.”

Întrebat dacă plănuiește să se revină la muzică, Lucian Viziru a mărturisit că a discutat cu foștii lui colegi din trupa Gaz pe Foc pentru a face o piesă.

Lucian Viziru activează în prezent în domeniul imobiliar, însă creează conținut și pe rețelele de socializare, cum ar fi pe TikTok și YouTube, acolo unde realizează un podcast, iar într-unul dintre episoade l-a avut invitat și pe fratele său, Augustin Viziru.

„Deocamdată mă ocup de imobiliare, și de YouTube, mai mult. În lockdown, nu aveam ce să fac acasă și m-am apucat de YouTube, TikTok, chestii de genul ăsta și am observat că-mi place foarte mult, mai ales că știu cât de cât să filmez, să montez. (…) Am venit cu profesia de instructor de tenis, în România, dar am băgat-o în sertar. Mă plictisesc. Găsesc provocări noi de fiecare dată. Nu sunt genul de om căruia îi place să stea într-un singur loc și să facă același lucru. Mie îmi trebuie obiective. Sunt un aventurier”, a declarat Lucian Viziru în emisiunea „Dimineața cu noi” de la Kanal D.