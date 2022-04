Prima imagine cu chipul lui Tiago, fiul lui Cabral & Andreea Ibacka. Cu cine seamănă băiețelul

Andreea și Cabral Ibacka au devenit din nou băieți în luna octombrie a anului 2021. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago. Prezentatorul TV mai are o fiică, Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Andreea și Cabral Ibacka obișnuiesc să publice pe Instagram diverse imagini cu Namiko și Tiago. Recent, prezentatorul a publicat o fotografie adorabilă în apare fiul lui, aceasta fiind și prima imagine în care se poate vedea chipul acestuia. Reacțiile din partea urmăritorilor nu au întârziat să apară, care au apreciat imaginea cu micul Tiago.

În urmă cu ceva timp, Andreea Ibacka a fost invitată în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars și a vorbit despre cum se descurcă când vine vorba de creșterea celor doi copii.

Actrița a mărturisit că are parte și de ajutor, însă recunoaște că întâmpină și o serie de provocări.

„Sunt zen. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine pentru că alăptez. Eu am antrenamentul nopților pierdute. Dar atunci când se mai liniștiseră apele, am luat-o de la capăt. Sunt mai liniștită, mai calmă și mai răbdătoare decât oricând. Îmi dau seama că micuțul n-are nicio vină. Atunci am toată răbdarea.”