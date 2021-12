Cu ce afecțiune se confruntă Cabral. Fiica lui, Namiko, îl moștenește: „Sunt cazuri când și amorțesc picioarele…”

Cabral Ibacka este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din România, mereu deschis în relația cu fanii săi și aproape întotdeauna cu zâmbetul pe buze.

Puțini știu însă care este afecțiunea cu care se confruntă acesta și pe care, conform declarațiilor sale, și fiica lui, Namiko, a moștenit-o. Încă din copilărie Cabral suferă de „sindromul picioarelor neliniștite” și a vorbit deschis despre această afecțiune și cum se manifestă aceasta.

„Trăiesc cu el de când încă eram copil şi din cauza lui am fost certat nu de puţine ori. Sindromul picioarelor neliniştite. Cum se manifestă? În mai multe feluri. E vorba de o… nelinişte pe care o au propriile picioare. Efectiv nu găseşti confortul decât dacă tot frichineşti labele picioarelor, le freci ba între ele, ba de pat, ba de aşternuturi.

Uneori e cu senzaţie de cald la picioare. Alteori cu senzaţie de rece. Nu e cu mâncărime, dar am auzit că are şi manifestarea asta la unii. Pe alţii îi şi înţeapă. Mai sunt cazuri când şi amorţesc picioarele. Ideea, per ansamblu, este că nu-i un disconfort major (în majoritatea cazurilor), dar nici nu poţi face abstracţie de treaba asta.