Augustin Viziru, declarații emoționante despre fiica lui: „Nu o să fiu supărat pe ea”

Augustin Viziru este unul dintre cei mai cunoscuți actori, care în ultima perioadă și-a obișnuit fanii cu aparițiile televizate și interviuri inedite în podcasturi. Acesta a vorbit recent într-un interviu pentru Click! despre proiectele sale, dar mai ales despre viața de tată. Actorul se bucură zilnic de timpul petrecut cu fiica lui, care în curând va împlini doi ani.

Augustin Viziru vorbit despre ultimul său proiect, pentru care se pregătește de câteva luni. Acesta și-a luat rolul foarte în serios și a trecut chiar și prin câteva schimbări fizice. Actorul va apărea în „Sibiu ’89”, un film făcut de Tudor Giurgiu, care se va baza pe o poveste reală, din 1989. Augustin a spus că este un proiect deosebit pentru care a muncit patru luni, însă nu a dezvăluit și ce personaj va juca, fiind o surpriză pentru fani.

În ceea ce privește motivația, Augustin Viziru a spus că fiica lui este persoana care îl inspiră cel mai mult. El și Maria eu o relație deosebită și dorește să fie un adevărat model pentru ea, care în câteva luni va împlini vârsta de doi ani.

„Să știi că Maria, fiica mea, este o motivație în plus pentru mine. Face 1 an și 8 luni. Și, vreau să muncesc, să trag mai tare ca niciodată, pentru că ea trebuie să vadă un exemplu la mine. Degeaba îi spun, trebuie să îi arăt. Cred că fiică-mea mă ține în priză așa, pentru că toată atenția mea este asupra ei, acum. Creierul meu este ca și cum merge la sală de 10 ori pe zi. Până să vină ea, lucrurile erau relaxate. Acum, concentrarea asta asupra ei și tot ce se întâmplă cred că mă face și mai bine, mental”, a mai spus Augustin.

Întrebat dacă își mai dorește un copil, actorul a spus că nu știe ce îi rezervă viața. Momentan se declară foarte fericit, iar fiica lui este motivul pentru care se trezește zilnic cu zâmbetul pe buze, susținând că: „Niciodată în viața asta nu o să fiu sever cu fetița mea. Nu mă poate dezamăgi vreodată în lumea asta, știu de-acum. Și, nici măcar o dată, nu o să fiu supărat pe ea.”

În ceea ce privește relația cu fratele său, Lucian Viziru , recent întors în România, Augustin a spus că vor pregăti proiecte împreună și muncesc pentru a aduce publicului ecranizări reușite. Ba mai mult, actorul a spus că atât el, cât și fratele lui, sunt în cea mai frumoasă perioadă a vieții lor, fiind și mai inspirați pentru a filma împreună.

„S-a întors și Lucian în țară, încercăm să mișcăm chestii și să facem ce trebuie. Nu știu. Ideea e că eu mi-aș dori foarte mult să joc cu el, pentru că, așa cum a declarat și el, cred că cea mai frumoasă perioadă din viața noastră, în care noi am fost cel mai apropiați, a fost atunci când am filmat împreună la „Regina”. După aceea, drumurile noastre s-au separat, ca de obicei, de la diferența de mentalitate. În același timp, un proiect care ne-ar putea uni ar fi o chestie extraordinară. Eu asta mi-aș dori, să facem proiecte împreună. Piața românească crește, Doamne ajută, avem talente. Forță de muncă trebuie să avem și, mai departe, le descurcăm pe toate”, a mai spus Augustin Viziru pentru Click!.