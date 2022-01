Ana Geoană, despre cel mai recent proiect al său: platforma Linea

ELLE: Bună, Ana, și felicitări pentru inițiativa ta. Spune-mi, te rog, în primul rând, cum ai gândit platforma Linea, de la ce a plecat interesul tău pentru domeniul acesta. Este un lucru de care ai avut nevoie, există o experiență de viață relevantă care te-a îndreptat în această direcție? Îmi poți povesti mai mult?

Ana Geoană: În primul rând, îți mulțumesc pentru urări și pentru invitație! Citesc dintotdeauna ELLE și sunt onorată să fiu invitată ta. Interesul meu în domeniul de wellness a plecat de la o experiență personală. În urmă cu trei ani, aveam un job extenuant, în care lucram foarte multe ore pe zi și atunci mi-am dat seama că nu mă simt bine în pielea mea. Eram constant anxioasă, obosită, aveam multe kilograme peste normalul meu, iar mâncarea îmi provoca stări fizice neplăcute, în loc să mă facă să mă simt bine și să simt că am energie. Scuza mea era că nu aveam timp să am grijă de mine și amânăm tot timpul momentul în care să încep să fac ceva concret ca să-mi rezolv această problemă. La un moment dat am decis să fac un prim pas ca să înțeleg măcar ce mi se întâmplă. Am început să citesc articole despre sănătate fizică și mintală, de la surse științifice pînă la articole de pe bloguri, povești de viață ale unor femei care trăiau aceeași experiență și mi-am dat seama că, de fapt, nu se poate să nu ai timp pentru tine pentru că, ignorându-te, nu faci decât să te sabotezi. Am decis atunci să-mi folosesc mai bine timpul pe care îl aveam, m-am uitat mai atent la mine și mi-am listat mental lucrurile nesănătoase pe care le făceam și am început să renunț, pas cu pas, la ele, punând în locul lor câteva obiceiuri sănătoase. Am început cu lucruri relativ simple, cum ar fi să-mi prepar mâncarea de la birou de duminică seară pentru o săptămână. Primele schimbări au fost cele legate de starea mea: mă trezeam, pur și simplu, mai fericită, mai puțin obosită, mă simțeam mai bine, și am început să scap și de kilogramele în plus. Când am început să văd rezultatele, am decis să aprofundez subiectul. În timp, am descoperit că nu doar se ajunge la rezultatele dorite, dar că odată ce s-a ajuns la acestea, continui să înveți, să îți dorești mai mult de la corp și sănătate, și dacă tu ai grijă de corpul și mintea ta, și ele la rândul lor au grijă de tine. Aceste rezultate pozitive s-au transformat în pasiunea mea pentru sănătate și nutriție holistică, informații dovedite științific care îmbunătățesc funcțiile mentale și fizice, și am decis să mă înscriu la cursuri de acreditare în nutriție și sănătate holistică. Am învățat atât de multe prin experiență și școală, și sunt atât de pasionată de acest subiect, încât am decis că aceste informații trebuiesc împărtășite pentru a putea ajuta și alți oameni, cum m-au ajutat pe mine. Din această intenție s-a născut platforma Linea.

ELLE: Știu că ai studiat comunicare și inginerie la University of Pennsylvania University – ce te-a pasionat atât de mult încât să ajungi studiezi la o universitate de top?

Ana Geoană: M-am uitat întotdeauna cu admirație la tot ceea ce înseamnă educație și mi-am dorit să învăț de la cei mai buni. Profesorii de la University of Pennsylvania au creat un sistem de educație foarte bun și mi-am dorit foarte mult să fiu în jurul lor, să învăț de la ei. Mi-am dorit, de asemenea, să am o experiență de facultate în America, deoarece nu știam exact ce îmi doream să studiez din primul an, iar multe facultăți din America, precum cea la care am studiat eu, te încurajează să explorezi mai multe subiecte până când trebuie să îți alegi exact ce îți dorești să înveți și în ce vrei să te specializezi. Am știut că într-un mediu că cel de la Pennsylvania University voi fi îndrumată astfel încât să aleg corect, în raport cu mine însămi, domeniile în care să mă educ.

ELLE: Cum a fost experiența studiului acolo? Ai profesat în aceste domenii?

Ana Geoană: Experiența de studiu a fost extraordinară – toate clasele și materiile mi-au fost utile și m-au interesat foarte mult, și alt lucru foarte important pentru mine au fost prieteniile de viață pe care le-am legat aici. În această categorie intră și relația cu profesorii, care a fost o relație de colegialitate. Încă țin legătură cu mulți dintre ei. După facultate, am profesat în comunicare, lucrând la două firme in industria de entertainment.

ELLE: Dar experiența vieții, în general, departe de casă?

Ana Geoană: Experiența vieții departe de casă este ca toate lucrurile în viață, cu bune și cu mai puțin bune. Ador Los Angeles-ul și mi-am format o comunitate aici în care sunt fericită. Sunt foarte fericită în mediul meu din LA – locuiesc iubitul meu și cu cățelul nostru. Dar bineînțeles că sunt și elemente mai grele ale vieții departe de casă, precum faptul că îmi văd familia mai rar. Suntem o familie foarte apropiată iar eu cu fratele meu suntem cei mai buni prieteni. Faptul că nu îi am aproape constant este destul de greu, dar în același timp, cu toții facem eforturi să ne vedem cât de des se poate, și vorbim la telefon zilnic.

ELLE: Ce te-a determinat să îți modifici radical interesele dincolo de acest domeniu?

Ana Geoană: A fost o modificare graduală în interese, însă, încă mă interesează foarte mult ingineria și comunicarea și încerc să le încorporez în pasiunea mea pentru nutriție și sănătate holistică. De exemplu, tot ce fac pe social media pentru Linea este totodată comunicare, iar studiile de epigenetică și nutrigenetică includ mulți termeni de bio-inginerie pe care reușesc să îi înțeleg datorită educației și interesului în acest domeniu. Cumva nu mi-am modificat interesele. Cred că acum sunt în punctul în care folosesc mai bine tot ceea ce am învățat în facultate.

ELLE: Știu că ai lucrat în LA în industria entertainment-ului. Îmi poți spune pe scurt cu ce te ocupai și cum a fost experiența pentru tine?

Ana Geoană: Desigur – primul meu job a fost la agenția de talente WME (Endeavor), unde am început în mailroom: duceam efectiv corespondența pentru agenți ca în serialul Entourage – serialul chiar este bazat pe agenția WME iar personajul Ari din serial este bazat pe Ari, șeful agenției WME. De acolo, am fost promovată să fiu asistenta unui agent cunoscut. A fost o experiență intensă, dar am învățat multe de acolo și de la șeful meu de atunci. După acea experiență, mi-am dat seama că nu îmi doresc să fiu agent de talente, dar nu voiam să plec încă din lumea entertainment-ului. Următorul meu job a fost la Variety Magazine, unde am fost coordonator de Business Development. Ambele joburi mi-au plăcut tare mult și sunt încă în relații foarte bune și cu cei de la Variety și cu cei de la Endeavor.

ELLE: Nutriția holistică și toate abordările de acest tip sunt deja populare și se studiază și se practică de multă vreme în SUA, dar și în alte părți ale lumii. Ce ai spune că este diferit acolo, față de România, în felul în care oamenii se raportează la propria sănătate, fie ea fizică, emoțională, mintală?

Ana Geoană: Cred că principala diferență este modul în care se raportează oamenii la sănătate. În SUA, oamenii au învățat să se pună pe ei înșiși pe primul loc și să aibă grijă de ei. Filosofia lor este că dacă nu ai grijă de tine, nu poți să ai grijă de ceilalți, nu poți să fii eficient în ceea ce faci, indiferent dacă ești angajat sau antreprenor, nu ai suficientă energie pentru familie, prieteni. În mod special, California este recunoscută pentru stilul de viață sănătos pe care îl adoptă majoritatea locuitorilor. Aici există un cult pentru sport, pentru hrană sănătoasă, împreună cu multe opțiuni care să răspundă acestor lucruri, devenite necesități.

ELLE: De unde crezi că provin aceste diferențe?

Ana Geoană: Cred că multe diferențe provin din faptul că este o cultură diferită, fiecare om luptă pentru el însuși. Această diferență culturală nu este mereu benefică în alte domenii și poate nici în societate, în general, dar când vine vorba despre sănătate și nutriție, este un avantaj foarte important pe care îl au americanii, și aici putem învăța de la ei. Ei își tratează corpul ca pe un univers în care urmează să-și petreacă viața. Acceptă că, la fel că și universul, corpul este misterios și trebuie să investești timp ca să-l descoperi și să-l ții în echilibru. Mă refer aici nu doar la corpul fizic, ci și la cel energetic.

ELLE: Ce anume ai studiat pentru a deveni nutriționist holistic și coach pentru o viață sănătoasă?

Ana Geoană: Am studiat și încă studiez la Institute of Integrative Nutrition (IIN) din New York. Aici am studiat despre sănătatea digestivă, microbiomul tractului digestiv, despre creșterea imunității, combaterea inflamației, prevenția și tratarea bolilor cauzate de inflamații. Totodată, am învățat cum să îmi îndrum clienții în a-și activa legătura dintre psihic și fizic. Am studiat multe tipuri de diete, și care este potrivită pentru fiecare tip de problemă. De asemenea, am învățat despre cum sănătatea digestivă afectează toate elementele din viață noastră, și viceversa.

ELLE: Și cum arată o viață cu adevărat sănătoasă, în viziunea ta?

Ana Geoană: O viață sănătoasă este o viață în care legătura dintre trup și minte este activă. Corpurile noastre știu de ce au nevoie ca să funcționeze în mod optim. Cel mai important este să reușim să ne ascultăm corpul, deoarece fiecare persoană este diferită din punct de vedere biologic, până la ultima celulă. Mâncarea unui om poate fi otrava altui om. O viață în care mintea și corpul sunt în echilibru, se ‘ascultă, este o viață cu adevărat sănătoasă.

ELLE: Care sunt lucrurile pe care le faci în fiecare zi, în linie cu filosofia de viață pe care o transmite proiectul Linea? Cum arată o zi obișnuită pentru tine?

Ana Geoană: În fiecare zi mă trezesc și îmi acord puțin timp ca să observ cum mă simt în acea dimineață, mă decid ce vreau să fac pentru mine în timpul liber din acea zi. Într-o zi obișnuită, mă trezesc devreme și înainte de a îmi atinge telefonul îmi spun, în oglindă, câteva lucruri de care am nevoie de la mine însămi în acea zi, ca un fel de mantra pe care o schimb zilnic în acord cu ce am nevoie (de exemplu, să fiu calmă, să fiu fericită, disciplinată etc). Apoi lucrez sau învăț, timp de 3-4 ore în fiecare dimineață. Când mi se face foame, în general pe la 10 dimineața, mănânc micul dejun – depinde de ce am poftă în acea zi, dar de obicei mănânc afine cu kefir și migdale. Apoi mai lucrez și mai învăț 2-3 ore și merg la sport – fie la o clasa de pilates, fie fac exerciții singură acasă sau în sală. După sport, în general, mănânc prânzul – din nou, depinde de ce am poftă în acea zi, dar acesta include mereu o porție de carbohidrați, una de proteină, și una de legume (de obicei îmi gătesc porții mari de mâncăruri diferite duminică seară, ca să am din ce mânca toată săptămâna). După prânz mai învăț sau mai lucrez câteva ore, iar apoi ies la o plimbare lungă cu cățelul – fie cu iubitul meu, fie cu o prietenă, câteodată și singură. Seara mănânc relativ devreme, pe la 18 sau 19, în general îmi invit o prietenă să îi gătesc, sau ies la un restaurant. Mă culc în jur de ora 22, și dorm 9 ore în fiecare zi.

ELLE: Platforma ta furnizează informații de la experți, noutăți, date științifice etc. Cui i se adresează ea în primul rând? Publicului din SUA, celui din România? Dacă ambelor, cum le împaci?

Ana Geoană: Platforma mea se adresează tuturor celor care vor să învețe cum să trăiască o viață mai împlinită și mai sănătoasă, fie că sunt din România, din SUA sau din alte țări. Având în vedere că sunt româncă, îmi doresc mult să îi ajut pe cei doritori din România și să fac sesiuni de coaching și în limba română.

ELLE: Primul interviu publicat pe conturile de socializare Linea o are drept protagonistă pe Nadia Comăneci, o persoană de la care avem toți de învățat. Ce ai învățat tu din interacțiunea cu ea și ce crezi că merită să rețină cei care vă privesc din acea conversație?

Ana Geoană: De la Nadia am învățat că în viață, ca și în gimnastică, trebuie să înveți că atunci când cazi, imediat să te ridici. Cu toții avem zile proaste, zile în care nu avem chef, dar este important să ne realiniem psihicul – fie făcând ceva ce ne face plăcere sau petrecând timp cu cineva care ne aduce bucurie, orice ar fi, trebuie să ne concentrăm să ne fie bine. Ce cred că merită neapărat reținut din această conversație sunt aceste două puncte. În primul rând, ce funcționează pentru cineva poate că nu va funcționa pentru altcineva – este important să îți asculți corpul și să înveți să găsești ce funcționează pentru tine. Și, doi, rezultatele nu se vor vedea peste noapte – perseverență și a face câte un lucru sănătos în fiecare zi este ceea ce va da rezultate sustenabile pe termen lung. Și, ca noi toți, am învățat din interacțiunile cu Nadia că poți să fii numărul 1 dar să rămâi modest și cu picioarele pe pământ, să fii plăcut, sociabil, săritor, onest cu tine și cu ceilalți.

ELLE: Ce alți invitați familiari să așteptăm în viitor pe Linea?

Ana Geoană: Vom avea invitați foarte interesanți, fie că vor fi modele, așa cum este Nadia, fie că vor fi specialiști cu ajutorul cărora vom aprofunda anumite teme pe care le vom discuta în comunitate. Momentan păstrez puțin mister – urmăriți platforma Linea să aflați ce surprize avem plănuite în viitor!

Foto: din arhiva personală a Anei Geoană

