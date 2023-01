Eco talk: cum poți avea grijă de frumusețea ta, într-un mod natural și sustenabil

Criza climatică devine de la an la an o problemă tot mai apăsătoare. Fie că ne place sau nu să recunoaștem, fiecare alegere pe care o facem are repercusiuni directe asupra mediului înconjurător. De la mijlocul de transport pe care îl folosim și până la piesele vestimentare pe care le purtăm. În mod cert, un stil de viață complet sustenabil este foarte greu atins, însă asta nu înseamnă că nu putem face schimbări în esență minore, dar care au un impact pozitiv asupra planetei pe termen lung. Primul pas pe care îl poți face e să-ți regândești rutina de îngrijire. Pentru asta, am stat de vorbă cu experți în domeniul frumuseții, care ne-au dezvăluit cum îți poți transforma ritualul de frumusețe într-unul mai sustenabil, care sunt ingredientele nocive atât pentru sănătatea ta, cât și pentru echilibrul mediului, dar și cum poți avea grijă de tenul tău într-un mod natural și fără efecte nocive prea mari asupra planetei.

Cătălin Manolache, hairstylist Endorphin Lab

În spatele glam-ului pe care ni-l prezintă industria se ascunde o parte mai puțin frumoasă. Mai exact, 120 de miliarde de ambalaje. În fiecare an. Și când te gândești că multe dintre acestea nu sunt reciclabile, iar că un simplu recipient din plastic al unui șampon se descompune în o mie de ani, situația devine de-a dreptul alarmantă. Nu putem schimba modul în care produc brand-urile, însă e de datoria noastră să ne informăm și să facem alegerile cele mai puțin dăunătoare pentru mediu.

„La ora actuală se găsesc produse sustenabile pentru orice nevoie și orice buzunar”, spune Cătălin. „Trebuie să conștientizăm că suntem direct responsabili de ceea ce facem cu ambalajele și cu recipientele produselor. O metodă eficientă prin care putem avea grijă de mediu este aceea de a alege ambalaje reutilizabile și de a recicla corespunzător. Noi, în salon, avem o regulă extrem de strictă în ceea ce privește reciclarea”.

La capitolul ingrediente, Cătălin îmi spune că încearcă să le aleagă pe cele naturale și că în jur de 80% dintre produsele pe care le folosește sunt vegane. Printre preferatele sale se numără „Maria Nila Salty Cream, Milkshake Integrity Repairing Lotion și Maxell Ecological Hairspray. Încearcă să eviți produsele care conțin petrolat, SLS (lauril sulfat de sodiu) și parabeni”.

Ana Lăzărescu, hairstylist Endorphin Lab

Ana este exemplul perfect că nu trebuie să renunți la ritualul tău preferat de îngrijire a părului pentru a avea grijă de planetă. Ce trebuie însă să faci?

„Să te informezi. Cu privire la ingredientele dintr-un produs și la politica de mediu a companiilor. Să te orientezi către ambalaje obținute din materiale reciclate și să alegi brand-uri care fac demersuri în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon. Industria s-a dezvoltat foarte mult, oferindu-ți o multitudine de variante, benefice atât pentru sănătatea părului tău, cât și pentru mediu. În cadrul salonului avem produse de toate tipurile însă, personal, aleg să lucrez cu cele sustenabile, cruelty free, naturale și vegane, deoarece se mulează perfect pe stilul meu de viață. În prezent am fost cucerită de cele de la Kevin Murphy, fiindcă îmi oferă o gamă largă atât în ceea ce privește colorarea părului, cât și în îngrijirea și tratarea acestuia. Combinând tehnologii avansate cu cele mai bune ingrediente naturale, brand-ul a conceput produse care te ajută să obții look-ul sau culoarea pe care ți le dorești, dar care în același timp respectă și protejează mediul înconjurător”.

La polul opus, Ana îți recomandă să stai departe de produsele care conțin „sulfați, siliconi, ftalați, parabeni, pesticide, derivați din petrol, coloranți artificiali și parfumuri sintetice”. În plus, nu este o fană a tratamentelor homemade: „ingredientele raw nu sunt întotdeauna benefice pentru structura părului. Prefer să merg pe formule care sunt testate, stabile și a căror eficiență a fost dovedită științific”.

George Cozma, hairstylist, ambasador Color Wow și Dyson

Pentru George, lucrurile sunt destul de simple atunci când alege produsele cu care lucrează, ingredientele fiind criteriul de bază. Evită să folosească „substanțe care pot deteriora în timp structura părului, chiar dacă efectul pe care l-aș obține pe moment ar fi unul OK”. De asemenea, îl interesează ca în spatele produselor „să existe cercetare și studii clinice cu rezultate dovedite. Clientele mele sunt mereu dornice să știe ce produse folosesc, motiv pentru care le recomand doar pe cele clean, vegane, care au fost testate și aprobate de cercetători, și care sunt sustenabile”.

Deși e întotdeauna în căutarea unor ingrediente naturale, George îmi subliniază faptul că acestea nu sunt suficiente, știința și tehnologia fiind primordiale în dezvoltarea unui produs cu adevărat eficient. „Ingrediente de proveniență naturală, DA! Formulare 100% naturală a unui produs, NU!”.

George recomandă să citești cu atenție etichetele și să stai departe de produsele care conțin „formaldehidă, triclosan și alcool. Chiar dacă nu toată lumea răspunde negativ la ele, pot produce inflamații, iritații, pot subția firul de păr sau se pot absorbi inutil în scalp. Better safe than sorry!”.

De asemenea, te sfătuiește să investești în „produse de calitate, de la brand-uri care se preocupă de sustenabilitate și de cercetare în favoarea mediului. Vei observa că, atunci când investești într-un produs mai scump și de mai bună calitate, acesta îți va ajunge pentru mai mult timp. Este mai concentrat, iar tu îl folosești cu mai multă responsabilitate. Cred că e important să ne cunoaștem părul și scalpul și să construim o rutină inteligentă pentru părul nostru, compusă din 5-6 produse esențiale, nu 20. Alege-le pe cele care conțin cocos, vitamina A și E, ceramide, probiotice, ovăz, fibre. Produsele mele preferate care includ aceste ingrediente sunt Color Wow Dream Coat, Pop & Lock și Extra Mystical Shine Spray. De asemenea, poți încerca și o mască de tipul DIY cu miere și ulei de ricin, urmată de o șamponare și de o clătire cu apă cu puțin suc de lămâie. Însă nu-ți recomand să o folosești săptămânal sau să te aștepți să facă minuni pentru părul tău. Remember, choose science!”.

Vorbind despre politicile de mediu ale brand-urilor, George îmi spune că observă „o foarte mare îmbunătățire la capitolul varietate față de momentul la care eu am început să activez în industrie, însă cred că putem face și mai mult de atât. Mi-ar plăcea să văd mai multe brand-uri care oferă alternative sustenabile pentru tipuri specifice de păr, de scalp etc. Sustenabilitatea este un factor care mă preocupă în mod special și acesta este motivul pentru care prefer să lucrez cu brand-uri care investesc inclusiv în recipiente reciclabile sau de tip refill și care aleg ingrediente de calitate, ce provin de la producători locali și etici. Cred că peste 80% dintre produsele pe care le folosesc sunt sustenabile sau fac parte din familia unor brand-uri care pun mare preț pe sustenabilitate”.

Raluca Crăciun, make-up artist

Când vine vorba de măști, tratamente sau remedii naturale, Raluca are toate răspunsurile. Îmi spune râzând că e pe cale să se transforme într-o hippie, dar îmi promite că sugestiile sale te vor face să arăți grozav! Primul ingredient în topul preferințelor ei e bicarbonatul de sodiu.

„Bun la toate, oricând și oricum. Și… cel mai bun deodorant. Am trecut, ca orice om modern, de la a cheltui bani și de la a arunca în fiecare lună cel puțin un recipient, la a folosi o variantă nu doar mai ieftină, ci și mult mai sustenabilă. Iată ce trebuie să faci: aplică pe pielea curată și uscată puțin bicarbonat de sodiu (un vârf de linguriță). Masează cu mișcări blânde de 2-3 ori și… magia începe! Beneficiile? Nu pătează hainele, nu blochează porii, nu afectează ciclul de detoxifiere a organismului și te ajută să miroși bine întreaga zi. Poți folosi bicarbonatul și pentru a realiza un scrub pentru față. Amestecă-l în cantități egale cu gelul tău de curățare preferat sau cu un ulei de cocos. Amestecă compoziția în palmă până când devine cremoasă și aplic-o pe fața umedă. Masează tenul prin mișcări circulare timp de câteva minute și apoi clătește-l cu apă. Te va ajuta să obții o piele catifelată, să ameliorezi aspectul porilor și al punctelor negre, dar și să reduci petele maronii.

Dacă vrei să ai parte de o baie relaxantă, atunci adaugă în cada cu apă foarte caldă una sau două cești de bicarbonat. E o soluție extrem de simplă dacă vrei să îți detoxifiezi organismul, să scapi de durerile de spate, să-ți relaxezi mușchii sau să ameliorezi iritațiile ori infecțiile fungice”.

Cel de-al doilea ingredient natural care nu-i lipsește Ralucăi este uleiul de cocos. „Este cel mai bun demachiant. Masează uleiul de cocos pe ten și apoi, cu ajutorul unei dischete de bumbac, îndepărtează machiajul”.

Chiar și șamponul uscat din comerț poate fi înlocuit. „O primă variantă ar fi pudra de orez, pe care să o aplici cu ajutorul unei pensule pe rădăcina firului de păr (o poți folosi și pentru matifierea feței). Cea de-a doua constă într-un amestec de pulbere de argilă și făină de arorut. Dacă nuanța părului tău este închisă, adaugă și pulbere de cacao. Amestecă bine toate ingredientele și pune-le într-o solniță”.

Și fiindcă îți spuneam că are câte un remediu natural pentru orice problemă, Raluca îți propune și o mască pentru exfolierea și curățarea tenului în profunzime.

„Adaugă într-un recipient cantități egale de argilă de bentonită, bicarbonat de sodiu fin și cărbune activ. Argila de bentonită absoarbe toxinele, elimină murdăria, stimulează regenerarea țesutului pielii și exfoliază tenul. Bicarbonatul de sodiu are un efect antiinflamator, curăță porii, ajută la vindecarea cicatricilor, netezește pielea și îi oferă strălucire. Iar cărbunele activ curăță în profunzime pielea, reglează producția de sebum și îmbunătățește nuanța tenului”.

Dacă prepararea propriilor produse de îngrijire ți se pare că implică un efort prea mare, Raluca are sugestii naturale și sustenabile. „We Luv Eco este un brand ce folosește doar ingrediente naturale și vegane. În plus, toate ambalajele sunt biodegradabile, obținute din hârtie reciclată. Preferatul meu este balsamul de buze în nuanța Sangria.

Cei de la Dr. Bronners au niște săpunuri organice 18 în 1 extrem de utile. Poți lua cu tine în vacanță o sticluță de 30 de mililitri și nu vei mai avea nevoie de altceva. Poți folosi produsul pe post de gel de duș, de șampon, de detergent etc. Nu conține conservanți sau agenți sintetici de spumare, ingrediente petrochimice sau aditivi, iar ambalajul este 100% reciclat și reciclabil.

Îmi plac, de asemenea, și șampoanele solide de la Savonia. Sunt naturale, vegane, nu deshidratează pielea scalpului și oferă părului volum și o textură frumoasă. Rămânând în zona brand-urilor românești, trebuie să includ aici și Raftul cu Miresme (preferata mea e Masca Miraculoasă) și Matca (produc parfumuri realizate doar din ingrediente naturale vegetale).

Iar la categoria make-up, singurul brand care este sustenabil, clean, fără ingrediente nocive și în care am încredere 100% este Jones Road (fondat de Bobbi Brown). Produsele lor sunt multifuncționale, calitative, fără miros neplăcut și minimaliste. Îți recomand să încerci Miracle Balm în nuanța Flushed.”

Tania Cozma, make-up artist oficial Bourjois Europa de Est

„Nu e normal să sacrificăm mediul înconjurător pentru frumusețea noastră”, îmi spune Tania. „Tocmai de aceea lucrez foarte mult la acest aspect și chiar încerc în fiecare zi să fac alegeri responsabile și sigure. Și cred că toți le putem adopta. Încearcă să înlocuiești pensulele create din păr de animale cu unele sintetice. Schimbă dischetele demachiante clasice cu unele reutilizabile, din bumbac. Folosește bețișoare de urechi cu un suport din bambus și o periuță de dinți din același material. Bureții cu care aplici fondul de ten au în compoziție foarte mult plastic, așa că renunță la ei. Alege în locul lor o pensulă sintetică. Funcționează foarte bine și poți obține o acoperire destul de mare. Pentru mine e foarte important ca produsele pe care le aleg să conțină cât mai puține chimicale, să aibă ingrediente naturale, organice și doar de origine vegetală. Încerc să am grijă și la ambalajul lor, preferându-le pe cele realizate din materiale reciclabile, cum ar fi sticla sau cele pe bază de plante”.

În ceea ce privește tratamentele DIY, realizate din ingrediente naturale, preferatul Taniei este un gomaj ce ajută la îndepărtarea celulelor moarte și a impurităților de la nivelul pielii, precum și la îmbunătățirea circulației sângelui. „Amestecă într-un recipient ulei de măsline, zahăr brun și cafea. Aplică pasta obținută pe tenul curat și masează fața timp de un minut. Clătește cu apă din abundență, iar apoi continuă-ți rutina de îngrijire. Care, nu uita, ar trebui să fie cât mai sustenabilă cu putință!”.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro