Exercițiu pentru mai multă încredere în relația de cuplu! 7 întrebări esențiale

Cum să ai încredere în relația de cuplu? O întrebare dificilă dacă partenerul te-a dezamăgit, iar istoricul tău relațional, cu foștii iubiți, nu este cel mai fericit. Așa că am pregătit pentru tine o mini-ședință de terapie de cuplu.

Ai auzit de dr. John Gottman? Este o somitate în ceea ce privește terapia de cuplu! Ei bine, el și soția sa Julie Gottman au creat Institutul Gottman din SUA și o metodă care are în spate 40 de ani de cercetare și lucrul cu cuplurile. Iar recent am descoperit online un exercițiu grozav sugerat de Institutul Gottman. Pentru el ai nevoie de liniște, un pix, câteva foi și să răspunzi sincer la întrebările de mai jos. Exercițiul îl poți face în același timp cu partenerul tău sau pe rând.

Cât de mult te deschizi în fața partenerului tău de cuplu?

Iar aici este vorba despre vulnerabilitate. Pe tema vulnerabilității caută conferințele TED și cărțile lui Brene Brown, sunt foarte interesante și normalizează această vulnerabilitate de care ne temem atât. Tu îți identifici sentimentele, le numești și le împărtășești asertiv celuilalt? Nu e necesar să pui pe tapet totul din prima, deschiderea emoțională se poate face în pași mici dar consecvenți.

Lipsa ta de încredere în relația de cuplu cu ce are legătură?

Pornește din comportamentele și acțiunile partenerului, este alimentată de nesiguranța ta sau sunt valabile ambele variante? Pentru asta trebuie să-ți privești cu ochi limpezi relațiile anterioare, până la relația cu părinții. Problemele nerezolvate din trecut pot crea scenarii de nesiguranță în prezent.

Ai în minte că a făcut-o intenționat?

Să spunem că partenerul tău te-a dezamăgit cu ceva. Crezi că el are intenții pozitive sau greșeala a făcut-o intenționat, ca să te supere, ca să te rănească? Oamenii sunt supuși greșelii, iar uneori pur și simplu fac erori.

Iei decizii la cald?

În tumultul furiei sau anxietății luăm cele mai nefericite decizii, punem cele mai toxice etichete. Îți dai voie să îți iei o pauză din discuția încinsă, să te calmezi și să reiei cu o altă stare de spirit?

Ești sinceră sau ascunzi lucruri?

Aici vorbim despre ce e important pentru tine. Teme mai delicate precum banii sau copiii, aspecte dureroase din trecutul tău, conflicte în familie, cu prieteni, detalii legate de carieră etc

Vrei mai multă încredere în relația de cuplu, dar tu ai încredere în tine?

Ai încredere că vezi semnalele de alarmă reale? Câtă încredere ai în intuiția ta și cât de mult ai observat că îți faci scenarii și ai tendința să catastrofizezi?

Îi asculți autentic versiunea asupra poveștii?

Cât contează pentru tine părerea partenerului? Crezi că ceea ce simte, ceea ce trăiește este real? Nu toți oamenii sunt mincinoși, iar dacă nu ai dovezi clare în acest sens este util să oferi capital de încredere. Să-i asculți perspectiva cu inima deschisă poate clarifica multe neînțelegeri. Fii empatică, renunță la defensivă și dă-ți voie să te conectezi emoțional la el.

Asumați-vă partea de responsabilitate

Întrebările închise la care se răspunde cu da sau nu împiedică procesul de conectare emoțională. Analizați evenimentul, partea de responsabilitate a fiecăruia și cereți-vă reciproc scuze. Apoi găsiți soluții prin care să preveniți afectarea încrederii în cuplu.

Să spunem că ați avut un conflict deoarece el nu ți-a răspuns câteva ore la telefon. În trecut ai fost înșelată, așa că acum ți-ai făcut un scenariu de adulter. Partenerul, în schimb, a fost într-o ședință și apoi a avut de făcut niște raportări urgente. Timp în care i-ai dat o mulțime de mesaje, el s-a enervat și a stabilit de unul singur că veți discuta acasă. Ce strategie puteți folosi în viitor? El îți dă un mesaj de securizare (sunt în ședință, am ceva de făcut urgent, te sun când am pauză etc), iar tu nu îi mai scrii de nenumărate ori.

