Rucsac în loc de geantă! 8 cele mai cool modele ale momentului

Eu una nu am mai purtat un rucsac din vremea liceului, când, recunosc, mi le alegeam cu mare atenție. Pe atunci însă, trebuia să îmbin utilul cu plăcutul astfel încât să îmi încapă zecile de cărți și de caiete pe care aveam zilnic cu mine.

Azi, rucsacul a devenit un item fashion, case mari precum Prada, Louis Vuitton sau Christian Dior au (re)inventat acest model în fel și chip. Am observat că doamnele preferă modelele micro mini care înlocuiesc mai degrabă o geantă. Însă, eu personal recomand și modelele oversized, mai ales cele din piele moale precum cele create de Rick Owens, spre exemplu. În afară de faptul că poți lua orice cu tine, dimineața când pleci de acasă, dar și look-ul tău va căpăta un aer young și cool.

Virgil Abloh a venit anul trecut cu ideea valizelor și a modelelor de rucsac transparent și evident că s-a creat o isterie în lumea fashioniștilor în jurul acestor piese. Recunsosc că, de câte ori am călătorit la Săptămânile Modei pe parcursul anului trecut, am văzut editori de modă cărând aceste valize făcute de Virgil Abloh (Off White) pentru Rimowa, prin care le puteam vedea absolut toate piesele pe care urmau să le poarte în acea săptămână. Foarte amuzant!

Ei bine, în această vară poartă și tu un rucsac, mare sau mic, transparent, din piele sau din material textil pentru a-ți face viața mai ușoară! Iată însă câteva reguli pe care ar fi bine să le urmezi:

1. Nu purta rucsacul cu o ținută de seară sau pe post de clutch.

2. Poartă rucsacul pe ambii umeri, așa cum este el gândit, nu îl lăsa agățat doar pe un singur umăr doar dacă este dintr-o piele suficient de rigidă.

3. Nu „îndesa” prea multe lucruri într-un rucsac micro mini, se va deforma și nu va mai arăta stylish.

