Regina Rania a Iordaniei a dezvăluit o nouă imagine de colecție cu ocazia zilei sale de naștere

Regina Rania a Iordaniei a împlinit 55 de ani pe 31 august. Pentru a marca aniversarea, Curtea Regală a făcut public un nou portret al acesteia.

În fotografie, Regina Rania poartă o rochie maxi turcoaz, cu guler înalt și mâneci ample, și privește peste umăr către cameră. Pentru acest moment, Regina a ales un machiaj discret și a optat pentru bucle lejere, care îi cad natural pe umeri.

Cu ocazia aniversării, mai mulți membri ai familiei regale au transmis mesaje de felicitare pe rețelele sociale. Prințul Moștenitor Hussein, în vârstă de 31 de ani, a postat o fotografie în care apare alături de mama sa și de soția lui, Prințesa Rajwa Al Hussein.

Imaginea, care a adunat deja peste 125.000 de aprecieri, a fost însoțită de mesajul: „La mulți ani, mama mea iubitoare. Dumnezeu să te binecuvânteze'.

În fotografie, cei trei apar în ținute casual și zâmbesc relaxat. Rania poartă o rochie gri închis, iar nora sa o cămașă albă și pantaloni kaki.

Curtea Regală Hașemită a distribuit, la rândul său, o imagine oficială cu Regina și Regele Abdullah, alături de mesajul: „La mulți ani Majestății Sale Regina Rania Al Abdullah, cu ocazia zilei de naștere”.

În imagine, Rania poartă o rochie sofisticată în nuanțe de argintiu, roșu și crem și îl ține afectuos de braț pe soțul ei, îmbrăcat la costum. Cele două postări au atras mii de comentarii de felicitare din partea admiratorilor.

Regina Rania a Iordaniei, primele imagini cu nepoata sa

Pe 17 februarie, Regina Iordaniei a postat un videoclip emoționant în care mai mulți membri ai familiei sale o cunosc pe fetița nou-născută a fiicei sale, Prințesa Iman, și a soțului acesteia, Jameel Thermiotis. Micuța Amina a venit pe lume pe 16 februarie, la Spitalul Prințului Hashem bin Abdullah II din Aqaba, Iordania.

„Draga Amina alături de familie”, a scris Regina Rania pe Instagram, adăugând o inimă roșie la videoclipul acompaniat de o melodie ritmată în limba arabă.

Montajul surprinde momente pline de emoție: Regele Abdullah privindu-și nepoata cu drag la marginea patului, Prințesa Salma intrând în cameră cu un zâmbet cald, iar proaspătul tătic, Jameel, radiind de fericire în timp ce ține un pahar cu suc de portocale. Videoclipul arată și momentul în care Regina Rania o îmbrățișează călduros pe nora sa, Prințesa Rajwa, devenită la rândul ei mamă. Într-un alt cadru, Prințul Moștenitor Hussein își ține în brațe fiica, Prințesa Iman, în vârstă de șase luni, adusă să-și cunoască noua verișoară.

Videoclipul continuă cu imagini în care Regina Rania se joacă cu micuța Prințesă Iman, în timp ce Prințesa Rajwa, 30 de ani, privește cu drag la Amina și o așază pe Iman lângă pătuțul nou-născutei. Mai târziu, Prințesa Salma își privește cu afecțiune nepoata, iar Hussein și Jameel își țin fiicele în brațe, moment în care micuța Iman întinde mâna spre Amina. Imaginile se încheie cu Regina Rania mângâindu-și fiica, Prințesa Iman, și cu detalii despre decorațiunile așezate în pătuțul bebelușei.

Nașterea Aminei a fost anunțată oficial de Curtea Regală Hașemită: „Curtea Regală Hașemită are plăcerea de a anunța că Alteța Sa Regală Prințesa Iman bint Abdullah II și domnul Jameel Alexander Thermiotis au fost binecuvântați, pe 16 februarie 2025, cu o fetiță pe care au numit-o Amina”.

Comunicatul adaugă: „Alteța Sa Regală a născut la Spitalul Prințului Hashem bin Abdullah II din Aqaba. Curtea Regală Hașemită transmite sincere felicitări și urări de bine Prințesei Iman și domnului Jameel, precum și Majestăților Lor Regele Abdullah II și Regina Rania Al Abdullah, cu această ocazie fericită.”

Potrivit publicației The Bump, numele arab Amina înseamnă „cea sigură”, „cinstită” și „credincioasă”. Micuța este primul copil al Prințesei Iman, în vârstă de 28 de ani, și al soțului său, cu care s-a căsătorit în martie 2023, într-o nuntă regală de poveste.

Foto: Arhiva ELLE

