Alexandru Ciucu, primele declarații după finalizarea divorțului de Alina Sorescu și acuzațiile aduse de aceasta: „Acest circ atent planificat…”

După o relație de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să se despartă, însă divorțul lor a fost unul tensionat, cu o luptă acerbă pentru custodia celor două fiice, Raisa și Carolina.

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat.

Alexandru Ciucu a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre finalizarea procesului de divorț și acuzațiile pe care i le-a adus fosta soție. Acesta susține că, de fapt, procesul de divorț ar fi fost finalizat în octombrie 2024, iar Alina Sorescu are motive personale pentru care a ales special data de 27 ianuarie pentru a face declarații.

Designerul a ținut să sublinieze că își dorește să aibă o relație bună cu fosta soție de dragul celor două fiice pe care le au împreună.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial, iar artista a făcut mai multe declarații dure la adresa fostului soț.

„După 3 ani cu mai multe acțiuni în instanțe și termene foarte lungi, procesul de divorț s-a încheiat. Acum pot vorbi deschis despre acest subiect. În cei 12 ani de căsătorie, am trăit în umilință, șantaj emoțional, dispreț față de carieră mea, frică și amenințări, chiar și în prezența fetițelor. Am inițiat procesul de divorț, din nevoia că eu și fetele să trăim în liniște, neavând altă varianta decât instanța judecătorească. Neînțelegerile dintre mine și fostul meu soț erau de mai mult timp, iar el îmi spunea frecvent că nu este făcut pentru familie, că vrea să fie controversat și că se simte bine când umblă liber prin lume. Practic, a speculat notorietatea mea pentru a deveni cunoscut. În anii de căsătorie, găsea mereu tot felul de motive de plecare cu prietenii: golf, kite, ski, diferite cursuri fără vreo finalitate (actorie, parfumerie, confecționat bijuterii, permis de barcă și multe altele) și orice alt pretext de plecare din țară”.

Alina Sorescu a mărturisit că doar s-a ocupat de creșterea și educarea fetițelor lor, fiind ajutată de părinții ei.

„Așa cum am mai spus-o și este cunoscut, de când s-au născut, de creșterea și educația fetițelor m-am ocupat eu, ajutată de părinții mei. Fiind persoană publică, ani la rând aspecte legate de comportamentul fostului meu soț erau semnalate până și de presă, dar atâta timp cât încă formăm o familie, am dat mereu răspunsuri diplomate și nu am vrut să fac publice aspecte din viață mea privată. O fac acum, fiindcă mă deranjează neadevarurile spuse de el și victimizarea lui, cu scopul de a-și schimbă imaginea. M-a amenințat cu divorțul ani la rând, spunea des că postează pe Facebook că nu mai suntem un cuplu și fiindcă nu mă putea da afară din casă cu 2 copii, a hotărât să plece la Paris, unde locuia de jumătate de an. A plecat din țară cu scopul de a mă determina pe mine să plec din casă și apoi să pozeze în victima, că să arate că nu el a introdus divorțul. Altă soluție nu am avut decât să plec cu fetele și să inițiez imediat acțiunea de divorț”.