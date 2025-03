Sorin Brotnei, dezvăluiri rare despre viața de familie. Ce a mărturisit câștigătorul Asia Express 2024: „Nu am atât de multă răbdare și înțelepciune…”

Sorin Brotnei și Nicolai Tand sunt marii câștigători ai sezonului 7 Asia Express. Ei au obținut astfel marele premiu de 30.000. de euro, la care se adaugă banii câștigați la jocurile de amuletă, dar și cei obținuți în fiecare săptămână de participare.

Sorin Brotnei, dezvăluiri rare despre viața de familie

Sorin Brotnei, cunoscut pentru anii săi de carieră ca membru al trupei Akcent, a făcut echipă cu Nicolai Tand în aventura din Asia Express 2024. Deși și-a început cariera pe scena muzicală alături de colegi precum Adrian Sînă și Marius Nedelcu, Sorin a ales de ceva vreme să își redefinească drumul profesional. În viața personală, Sorin se bucură de o familie frumoasă și unită, iar în plan profesional și-a dezvoltat o carieră complet diferită față de perioada în care era pe scenă. Sorin și soția lui, Ramona, au o fetiță adorabilă, Ivana, care s-a născut în 2018.

Într-un interviu acordat recent, Sorin Brotnei a vorbit despre relația cu soția lui, Ramona, și fetița lor.

„Eu și soția în relație cu fiica noastră eu sunt lupul rău, surprinzător! De obicei bărbații, tăticii sunt cei mai permisivi cu fetele, dar pentru că situația face că eu am mai mult timp, petrec un pic mai mult timp cu Ivana. Cumva de mine se lovesc multe lucruri și atunci nu am atât de multă răbdare și înțelepciune cum are soția mea să gestioneze situațiile de criză atât de bine. Și eu le mai escaledez puțin, motiv pentru care tot timpul spun că fiică mea mi-ar fi plăcut să semene, măcar caracterul să îl aibă de la mama ei, pentru că în rest știu că seamănă cu mine”, a povestit artistul pentru Cancan.ro.

Câștigătorul Asia Express 2024 a povestit și despre cum a cunoscut-o pe cea care i-a devenit soție.

„La clinica de transplant de păr pe care o manageriam. Ea a venit cu un membru al familiei ei și așa a început totul. Ea a crezut că sunt fotograful de la clinică, pentru că eu făceam și fotografiile potențialilor pacienți și așa din una în alta mi-am dat seama că de fapt venise cu un membru al familiei și că de fapt nu e soțul având același nume. Și atât mi-a trebuit să aflu și de acolo încolo m-am descurcat”, a mai spus el pentru sursa citată.

Sorin Brotnei, detalii despre viața profesională

Revenirea în lumina reflectoarelor prin Asia Express a atras atenția fanilor săi vechi, curioși să afle mai multe despre direcția pe care a ales-o. Într-un interviu recent, Sorin a povestit cu deschidere despre schimbările din viața lui și despre ocupația actuală, arătându-și entuziasmul pentru această nouă etapă.

„În momentul de față am un showroom de mese și scaune pentru HoReCa și micii consumatori, cu fabrica la Oradea. Multă vreme am manageriat o clinică de transplant de păr, în continuare mă mai ocup cu treaba asta, dar trebuie să recunosc că a trecut pe un loc secund. Acum mă axez foarte mult pe treaba asta, plus încă un proiect în dezvoltare la Maramureș, care e aproape finalizat – niște căsuțe tradiționale, pe care le-am făcut. Mai trebuie să termin un hambar, să termin sauna și ciubărul și o să-i dăm drumul”, a spus Sorin Brotnei pentru Cancan.

Astăzi, Sorin Brotnei privește cu mulțumire spre decizia de a-și schimba cariera, chiar dacă, din când în când, simte o ușoară nostalgie pentru perioada în care făcea muzică. În locul regretelor, el se bucură de noul său drum și de provocările pe care le aduce acesta.

„În momentul în care s-a terminat cu proiectul Akcent, cu Mihai am continuat, am mai mers din inerție vreo 2 ani de zile, lucrurile au funcționat destul de binișor, dar tot timpul am avut în minte să ne construim ceva de backup, tot timpul am avut treaba asta. Noi am fost destul de orientați în zona asta. (…) Singurele momente în care trebuie să recunosc că mi se mai întâmplă lucrul ăsta este când sunt concerte sau primesc filmări de la concerte Nostalgia și atunci cumva îmi aduc aminte și mi-ar plăcea. Trebuie să recunosc că din când în când așa, o dată la două, la trei luni mi-ar plăcea să am un concert cu piesele noaste, cu vechile noastre piese Akcent, pe de altă parte nu cred că aș mai fi în stare să o țin în ritmul în care o țineam pe vremea cu Akcent, în care 4-5 zile din săptămână eram plecați. Cred că în momentul acesta ar fi prea mult, dar, așa din când în când câte un concert numai să mă răcoresc ar fi fantastic”, a mai zis el.

