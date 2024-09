Ce sumă de bani ar primi Irina Fodor pentru prezentarea emisiunii Asia Express 2024

Irina Fodor a preluat rolul de prezentatoare la emisiunea America Express. În prezent, formatul original Asia Express a revenit pe micile ecrane și continuă să se bucure de un succes remarcabil. Fanii s-au obișnuit cu prezența Irinei Fodor în această poziție, iar puțini cunosc detalii despre salariul pe care aceasta l-ar primi pentru un sezon întreg de filmări.

Sezonul 7 din Asia Express a avut premiera la începutul lunii septembrie, iar Irina Fodor, la fel ca în ultimii trei ani, a întâmpinat concurenții cu aceeași energie molipsitoare. Ea le-a oferit o scurtă prezentare despre noua temă a competiției, „Drumul Zeilor”, o călătorie plină de provocări și aventuri la capătul lumii. În această ediție, nouă echipe se luptă pentru trofeul Asia Express și pentru marele premiu de 35.000 de euro.

Pe parcursul competiției, care se desfășoară în trei țări, Thailanda, Malaysia și Indonezia, Irina Fodor va fi cea care îi așteaptă pe concurenți la finalul fiecărei probe, în spatele pupitrului emblematic al prezentatoarei.

La fel ca provocările prin care trec cele 9 echipe concurente, rolul de prezentatoare în Asia Express nu este lipsit de riscuri și sacrificii. Irina Fodor trebuie să facă față unor condiții dificile, alături de concurenți, pe parcursul aventurii. În acest sezon, „Drumul Zeilor” s-a dovedit a fi cel mai lung de până acum, incluzând 11 etape, față de cele 10 obișnuite.

Potrivit informațiilor dezvăluite de wowbiz.ro, pentru etapele de filmări intense, derulate pe o perioadă de 10 săptămâni de filmări, Irina Fodor ar încasa un salariu de aproximativ 25.000 de euro. Această remunerație reflectă complexitatea și dificultatea filmărilor desfășurate în diverse locații din Thailanda, Malaysia și Indonezia, pe durata competiției Asia Express.

Prezentatoarea TV a povestit că anul acesta a fost mult mai impresionată de atracțiile locale, iar Thailanda a fost pentru ea un loc plin de armonie.

„Thailanda mi-a fost dezvăluită și mai frumos anul acesta decât o știam. Locurile prin care am trecut mi-au transmis atâta pace și armonie, deși adrenalina cursei te ține în priză tot timpul. Următoarea țară de pe traseu m-a uluit: Malaezia – aici am întâlnit culturi atât de diferite și am avut experiențe atât de diverse! Nici nu știu cu ce să încep – cu sărbătoarea Ramadanului sau cu junglele luxuriante ori cu orașele spectaculoase prin care am trecut… Malaezia a fost un șoc cultural față de Thailanda. Aici e o cultură cu totul diferită, a trebuit să ne adaptăm și noi. Cât despre Indonezia, aici am ajuns într-o perioadă foarte aglomerată. Pentru telespectatori va fi fascinant să vadă această față a Indoneziei, va fi un impact cultural foarte puternic. Sunt lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți, iar oamenii de acasă vor trăi alături de noi această aventură cu sufletul la gură”, a spus Irina Fodor.