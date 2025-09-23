Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au intenționat să se retragă din emisiune: „Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să…”

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările la show-ul Asia Express.

  Andreea Ilie
Anda Adam și soțul, la Asia Express
Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Anda Adam și soțul ei au vrut să se retragă din emisiune

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările la show-ul Asia Express, dar și cu privire la comportamentul altor echipe concurente.

Joseph și Anda Adam nu au înțeles pe deplin regulile unei misiuni, așa cum le explicase Irina Fodor, lucru care a dus la un moment tensionat între ei și echipa formată din Emil Rengle și Alejandro. Soții Adam și-au lăsat ghiozdanele la una dintre stațiile unde se desfășura proba, crezând că în acest fel au rezervat stația. Însă, au avut surpriza să realizeze că Emil și Alejandro ocupaseră acea stație și începuseră proba.

„Eram disperați. Încercam să tragem tare (…) Mi se făcuse și milă de ea (n.r. – de Patrisia), dar mai milă ne era de noi.”, a spus Anda Adam.

Cântăreața a explicat că nu dorește ca imaginea ei să fie afectată de participarea la această emisiune.

„Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită.”, a spus Anda Adam.

Soțul artistei s-a arătat și el revoltat de modul în care se desfășoară probele și a vorbit despre dorința de a abandona emisiunea.

„Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră.”, a spus Joseph.

La testimoniale, Anda Adam a povestit despre intenția de a se retrage din emisiune, însă cei doi au revenit ulterior asupra deciziei și au continuat probele.

„Atât a fost Asia Express pentru noi. Vă mulțumim. A fost foarte mișto experiența, dar se pare că noi nu prea înțelegem cum trebuie jucate jocurile astea și nu vrem să o dăm în penibil.”

Anda Adam și soțul ei, în mijlocul unei controverse la Asia Express

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, au fost protagoniștii unui moment neplăcut în timpul Asia Express, lucru care a determinat-o pe Irina Fodor să le atragă atenția asupra regulilor organizatorice care trebuie respectate de către toate echipele care participă la emisiune.

Anda Adam și Joseph Adam au decis să ia o pauză de masă la un fast food celebru, iar din acest motiv echipa de filmare a fost nevoită să prelungească programul, din cauză că cei doi nu au putut fi filmați acolo.

„Anda, dacă voi intrați și stați acolo 30 de minute, echipa noastră nu poate filma. (…) Se fac 30 de minute pauză de filmare. După ce voi vă găsiți cazare și se filmează, reporterii câteodata mai caută hotel pentru încă o oră”, a declarat Irina Fodor, la Asia Express.

Cei doi și-au justificat gestul prin prisma faptului că le era foame și nu știau unde vor găsi cazare.

„Știam, am întrebat dacă putem pentru că nu am mâncat absolut nimic ieri. Având în vedere că nu ne-am găsit nici cazare, ca drept dovadă am dormit în sala de consiliu. (…) Ne-am dat seama că vom dormi în aer liber pe undeva, nu vom avea nici mic dejun pentru că am anticipat că unde vom dormi nu vom beneficia de nimic”, a declarat Anda Adam și Joseph Adam, la Asia Express.

Anda Adam, mărturisiri neașteptate despre experiența Asia Expres 2025

Participând alături de soțul său, Joseph, artista a descoperit nu doar provocările extreme ale concursului, ci și frumusețea umanității în cele mai neașteptate colțuri ale lumii.

„Nu o să îmi fie dor de rucsacul meu, cu siguranță, însă o să îmi fie dor de tot ce am putut să trăim în @americaexpressromania, pentru că a fost ceva UNIC și cea mai tare experiență din viața noastră”, a declarat Anda Adam, subliniind intensitatea și unicitatea competiției.

Artista a vorbit despre întâlnirile emoționante pe care le-a avut cu oameni care, deși aveau puțin, au împărțit cu ei tot ce au avut. Aceste momente i-au demonstrat că bunătatea poate fi găsită chiar și acolo unde te aștepți mai puțin.

„Am întâlnit atâția oameni minunați, am fost șocați de câtă bunătate poți să găsești în oameni care practic nu aveau mai nimic nici pentru ei, dar din NIMIC au împărțit totul cu noi. Am ajuns în locuri în care nu credeam că vom putea ajunge vreodată și am fost în situații limită la care nu mi-am imaginat niciodată că voi putea face față”, a mărturisit vedeta.

Experiența intensă a competiției a lăsat o amprentă profundă asupra sa, iar Anda Adam este convinsă că această aventură va rămâne una dintre cele mai memorabile din viața sa:

„A fost ceva ce nu poți cumpăra nici cu bani, oricât de mulți ai avea, și experiența Asia Express a fost ceva despre care cred că vom povesti chiar și nepoților. Sezonul 8 Asia Express va fi WOW, așa că, să nu cumva să îl ratați”, a adăugat artista.

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

