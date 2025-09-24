Emisiunea Power Couple revine cu al treilea sezon la Antena 1. Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: „Mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă”

În curând încep filmările pentru cel de-al treilea sezon al show-ului Power Couple.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Emisiunea Power Couple revine cu al treilea sezon la Antena 1. Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: "Mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă"

Începutul acestui an le-a adus celor de acasă, pe ecrane, un sezon puternic, încărcat de probe neașteptate și echipe care au reușit să le câștige simpatia și susținerea, din formatul internațional, de succes, Power Couple!

Încep filmările pentru sezonul 3 al emisiunii Power Couple

Odată cu venirea toamnei, echipa de producție a început pregătirile și lucrează la fiecare detaliu pentru sezonul trei al emisiunii Power Couple, care va aduce la start nouă cupluri de vedete decise să depășească orice obstacol și să meargă până la capăt în emisia de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY!

Până la startul filmărilor au mai rămas doar câteva zile, iar Dani Oțil, prezentatorul show-ului, va pleca astăzi din țară, cu o destinație clară: Malta, și cu gândul că în următoarele șase săptămâni va trece iar printr-o serie de experiențe de neratat de către cei de acasă.

„A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”, a declarat Dani Oțil înainte de plecarea spre Malta.

Cele nouă cupluri care au acceptat provocarea formatului vor fi anunțate în curând și vor aduce la start motivații puternice și povești ce vor captiva!

Probe mai puternice ca niciodată. Cine va risca? Cine va merge până la capăt? Pregătirile pentru startul filmărilor pentru sezonul 3 Power Couple sunt în toi!

Magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena, au câștigat sezonul 2 Power Couple

Pe data de 5 martie 2025, a avut loc finala Power Couple 2025. Cele trei cupluri care au luptat pentru marele titlu au fost Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, DOC și soția lui, Anca Munteanu, și Robert Tudor și soția lui, Elena.

Cele trei echipe care au ajuns până în finala Power Couple 2025 au pornit într-o cursă haotică, fiind nevoiți să își testeze atât limitele fizice, cât și cele psihice. DOC și soția lui, Anca Munteanu, au fost cei care au ajuns pe locul trei la Dani Oțil, iar lupta a continuat între Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, și Robert Tudor și soția lui, Elena.

Pe primul loc s-a clasat cuplul format din Robert Tudor și soția lui, Elena. Magicianul și partenera lui de viață au plecat acasă cu marele premiu în valoare de 46.182 de euro.

Citește și:
Monica Anghel, declarații despre pasiunea fiului său. Cu ce se ocupă Aviv la 14 ani: „Sunt tare mândră de el și îl susțin'

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom: "Am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este..."
People
Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom: "Am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este..."
Detalii din culisele noului show de la Pro TV prezentat de Daniel Pavel. Unde vor avea loc filmările și ce premiu este pus în joc
People
Detalii din culisele noului show de la Pro TV prezentat de Daniel Pavel. Unde vor avea loc filmările și ce premiu este pus în joc
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste și diferența de vârstă dintre ei: "Avem un limbaj propriu"
People
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste și diferența de vârstă dintre ei: "Avem un limbaj propriu"
Bianca Censori, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat soția lui Kanye West
People
Bianca Censori, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat soția lui Kanye West
Smiley, criticat pentru o ținută purtată la "Vocea României." Cum s-a îmbrăcat artistul și ce reacții a primit: "Nu te avantajează deloc"
People
Smiley, criticat pentru o ținută purtată la "Vocea României." Cum s-a îmbrăcat artistul și ce reacții a primit: "Nu te avantajează deloc"
Fiica Angelinei Jolie, Shiloh, apariție îndrăzneață cu un nou look punk. Cum a fost surprinsă de paparazzi
People
Fiica Angelinei Jolie, Shiloh, apariție îndrăzneață cu un nou look punk. Cum a fost surprinsă de paparazzi
Libertatea
Imagini memorabile cu Claudia Cardinale. Actrița a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume
Imagini memorabile cu Claudia Cardinale. Actrița a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Cum arată Gabriela Firea, după intervențiile estetice la față. Este complet schimbată
Cum arată Gabriela Firea, după intervențiile estetice la față. Este complet schimbată
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor
Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Unica.ro
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
catine.ro
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Mai multe din people
Ce a decis instanța pentru Toto Dumitrescu, după accidentul rutier din București și acuzațiile că a condus sub influența substanțelor interzise
Ce a decis instanța pentru Toto Dumitrescu, după accidentul rutier din București și acuzațiile că a condus sub influența substanțelor interzise
People

Instanța a decis arestarea preventivă a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului.

+ Mai multe
Tatăl lui Elon Musk, Errol, acuzat de abuz sexual asupra a 5 dintre copiii săi și cei vitregi. Cum răspunde acesta acuzațiilor
Tatăl lui Elon Musk, Errol, acuzat de abuz sexual asupra a 5 dintre copiii săi și cei vitregi. Cum răspunde acesta acuzațiilor
People

Tatăl lui Elon Musk, Errol, a fost acuzat de agresiune sexuală asupra copiilor săi, cât și celor vitregi.

+ Mai multe
Motivul neașteptat pentru care Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc. Ce a dezvăluit artista: "Chestia asta vine cu..."
Motivul neașteptat pentru care Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc. Ce a dezvăluit artista: "Chestia asta vine cu..."
People

Otilia a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre viața ei după ce s-a căsătorit.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC