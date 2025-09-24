Emisiunea Power Couple revine cu al treilea sezon la Antena 1. Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: „Mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă”

Începutul acestui an le-a adus celor de acasă, pe ecrane, un sezon puternic, încărcat de probe neașteptate și echipe care au reușit să le câștige simpatia și susținerea, din formatul internațional, de succes, Power Couple!

Încep filmările pentru sezonul 3 al emisiunii Power Couple

Odată cu venirea toamnei, echipa de producție a început pregătirile și lucrează la fiecare detaliu pentru sezonul trei al emisiunii Power Couple, care va aduce la start nouă cupluri de vedete decise să depășească orice obstacol și să meargă până la capăt în emisia de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY!

Până la startul filmărilor au mai rămas doar câteva zile, iar Dani Oțil, prezentatorul show-ului, va pleca astăzi din țară, cu o destinație clară: Malta, și cu gândul că în următoarele șase săptămâni va trece iar printr-o serie de experiențe de neratat de către cei de acasă.

„A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Nici nu știu când a trecut acest timp și am ajuns în punctul în care să las iar gașca de la Neatza să-și facă de cap în platou. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”, a declarat Dani Oțil înainte de plecarea spre Malta.

Cele nouă cupluri care au acceptat provocarea formatului vor fi anunțate în curând și vor aduce la start motivații puternice și povești ce vor captiva!

Probe mai puternice ca niciodată. Cine va risca? Cine va merge până la capăt? Pregătirile pentru startul filmărilor pentru sezonul 3 Power Couple sunt în toi!

Magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena, au câștigat sezonul 2 Power Couple

Pe data de 5 martie 2025, a avut loc finala Power Couple 2025. Cele trei cupluri care au luptat pentru marele titlu au fost Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, DOC și soția lui, Anca Munteanu, și Robert Tudor și soția lui, Elena.

Cele trei echipe care au ajuns până în finala Power Couple 2025 au pornit într-o cursă haotică, fiind nevoiți să își testeze atât limitele fizice, cât și cele psihice. DOC și soția lui, Anca Munteanu, au fost cei care au ajuns pe locul trei la Dani Oțil, iar lupta a continuat între Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, și Robert Tudor și soția lui, Elena.

Pe primul loc s-a clasat cuplul format din Robert Tudor și soția lui, Elena. Magicianul și partenera lui de viață au plecat acasă cu marele premiu în valoare de 46.182 de euro.

Citește și:

Monica Anghel, declarații despre pasiunea fiului său. Cu ce se ocupă Aviv la 14 ani: „Sunt tare mândră de el și îl susțin'

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro